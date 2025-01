Vlahovic, il rapporto con la Juventus è saturo. A giugno sarà addio (Pedullà)

Le voci su un sondaggio dell’Arsenal in attesa di offerte sono speculazioni. Se ne riparlerà a giugno a meno di inversioni clamorose rispetto allo stato attuale

Questa mattina si leggeva sui quotidiani di interessi dalla Premier per Dusan Vlahovic. Alfredo Pedullà, noto giornalista esperto di calciomercato, però assicura si tratti solo di speculazioni. È vero che il rapporto con la Juventus è saturo, ma se ne riparlerà a giugno.

#Vlahovic: le voci su un sondaggio #Arsenal in attesa di offerta sono – almeno in queste ore – speculazioni a caccia di clickbait. Il rapporto è saturo, se ne riparlerà probabilmente a giugno. A meno di inversioni clamorose rispetto allo stato attuale delle cose — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) January 14, 2025

Pedullà non cita né Motta né Giuntoli, ma è chiaro che il rapporto con l’allenatore non è mai sbocciato e con il ds le trattative per il rinnovo si sono arenate.

Vlahovic, Giuntoli è disperato: la Juve lo paga come un nababbo e rischia pure di perderlo a zero

Il Corriere dello Sport analizza la situazione Vlahovic. Infortunato, per alcuni è già con le valigie in mano. Alla Juventus ha un contratto che lo rende il più pagato della Serie A, il club vorrebbe abbassare lo stipendio. Lui non molla il punto.

Scrive il Corriere dello Sport:

Ogni volta che Cristiano Giuntoli apre il taccuino per rispolverare la questione Vlahovic, si sente come il famoso viandante sul mare di nebbia del pittore Friedrich: immerso nell’incertezza di un destino ancora sconosciuto. Dopotutto, quello del centravanti serbo resta un rebus complesso da risolvere non solo perché il suo infortunio muscolare – per alcuni misterioso, visto che a inizio dicembre giocò in condizioni peggiori – lo terrà fuori anche dal match di stasera contro l’Atalanta dopo avergli già fatto saltare il derby di sabato. Dal punto di vista contrattuale, il tempo che passa, anziché oliare certi meccanismi, li sta rendendo maledettamente più farraginosi.

Dusan ha un accordo che scade a giugno dell’anno prossimo e in questa stagione guadagna circa 23 milioni di euro lordi (12 netti) a causa di un accordo “a salire” stipulato nel momento del trasferimento da Firenze. La Juventus, già tre volte almeno, gli ha proposto un rinnovo al ribasso ma con prospettiva di allungare il contratto fino al 2028. Ma il classe 2000, tramite il proprio entourage, ha fatto sempre recapitare una risposta negativa, mantenendo così lo status di calciatore più pagato dell’intera Serie A.

L’interesse di Arsenal e Barcellona

Secondo le aspettative del club, a dicembre il nodo Vlahovic si sarebbe sciolto in un senso o nell’altro, ma siamo già nel nuovo anno e le parti continuano a essere piuttosto distanti. Così arriva il mercato e, anche se una partenza a gennaio appare poco probabile, c’è già chi sta iniziando a informarsi per giugno, come l’Arsenal o il Barça che comincia a pensare alla successione di Lewandowski.

Quando alla Continassa gli uomini dei conti riflettono sull’argomento inorridiscono al pensiero che esista una filosofia di sostenibilità evidente a tutti (i tagli estivi agli ingaggi e l’introduzione di una sorta di tetto salariale interno lo dimostrano) e poi una situazione Vlahovic che viaggia per conto proprio con altri parametri, fuori portata e anacronistici.

