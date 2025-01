Altro palo per Giuntoli. Deco ha convinto Araujo a rimanere a Barcellona (el Mundo Deportivo)

Decisivo l’operato di Deco. Giuntoli, dopo Antonio Silva, prende un altro palo in difesa. Al momento gli unici ingressi alla Juventus sono Antonio Costa (terzino) e Kolo Muani.

Araujo rimane al Barcellona. Lo scrive el Mundo Deportivo secondo cui decisivo è stato l’operato di Deco, direttore sportivo del Barcellona. Giuntoli, dopo Antonio Silva, prende un altro palo in difesa. Al momento gli unici ingressi alla Juventus sono Antonio Costa (terzino) e Kolo Muani.

Araujo niente Juventus, rimane al Barcellona

“Il difensore centrale uruguaiano era deciso a lasciare il Barcellona già in questo mercato invernale e ora, dopo una serie di mossedi Deco, potrebbe finire per restare e rinnovare il suo contratto, che scadrà nel 2026“, scrive el Mundo Deportivo.

La svolta è arrivata ieri sera. “Il direttore sportivo del Barça, ha insistito molto perché cambiasse idea. E a seguito di questa insistenza, il secondo capitano del Barça ha riconsiderato la sua posizione ed è ormai vicino alla permanenza. Ieri Joan Laporta ha già citato Deco come la persona che meglio conosceva la questione Araujo e ha aggiunto che si cercano soluzioni che soddisfino tutte le parti. Anche Hansi Flick e la squadra del Barça hanno spinto molto perché Araujo cambiasse idea e desistesse dal partire in questo mercato invernale”.

Anche “Lewandowski gli ha chiesto di restare adesso e decidere in estate se continuare o meno. Anche in piena festa, Gavi ha chiesto ai tifosi del culé nello stadio di Jeddah di mostrare amore a Ronald Araujo“.

Cerca cerca, la Juve di Giuntoli in difesa sta per prendere Alberto Costa (non l’ex tennista)

Alla fine, pare che la Juve in difesa prenda Alberto Costa, terzino portoghese del Vitoria Guimares. Classe 2003 , ha giocato titolare le ultime cinque partite di campionato. Zero presenze in Nazionale. Non è l’ex tennista vincitore di un Roland Garros. Di seguito quanto si legge sul portale gianlucadimarzio.com:

“La Juventus è vicina ad Alberto Costa, terzino destro del Vitoria Guimaraes: le ultime novità e i dettagli sull’operazione. Dopo gli infortuni di Bremer e Cabal e il sempre più probabile addio di Danilo, la Juventus si è subito messa alla ricerca di almeno un difensore da acquistare nel corso di questa sessione di mercato.I bianconeri sono ora vicini ad Alberto Costa del Vitoria Guimaraes, terzino destro classe 2003. Operazione da circa 12/13 milioni di euro, che permetterà alla Juventus di mettere le mani su un talento molto interessante del calcio portoghese. Per lui in stagione già ben 20 presenze tra tutte le competizioni, condite da 1 gol e 3 assist”.

