Gioca nel Vitoria Guimares. Costa 12-13 milioni. Di Marzio: “È un talento molto interessante del calcio portoghese”

Cerca cerca, la Juve di Giuntoli in difesa sta per prendere Alberto Costa (non l’ex tennista)

Alla fine, pare che la Juve in difesa prenda Alberto Costa, terzino portoghese del Vitoria Guimares. Classe 2003 , ha giocato titolare le ultime cinque partite di campionato. Zero presenze in Nazionale. Non è l’ex tennista vincitore di un Roland Garros.

Di seguito quanto si legge sul portale gianlucadimarzio.com:

“La Juventus è vicina ad Alberto Costa, terzino destro del Vitoria Guimaraes: le ultime novità e i dettagli sull’operazione. Dopo gli infortuni di Bremer e Cabal e il sempre più probabile addio di Danilo, la Juventus si è subito messa alla ricerca di almeno un difensore da acquistare nel corso di questa sessione di mercato.I bianconeri sono ora vicini ad Alberto Costa del Vitoria Guimaraes, terzino destro classe 2003. Operazione da circa 12/13 milioni di euro, che permetterà alla Juventus di mettere le mani su un talento molto interessante del calcio portoghese. Per lui in stagione già ben 20 presenze tra tutte le competizioni, condite da 1 gol e 3 assist”.

