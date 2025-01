Contatti positivi per Adeyemi tra Dortmund e Napoli che offre circa 50 milioni di euro (Moretto)

Aggiornano sulla vicenda anche altri esperti di mercato. Di Marzio: «Conte gli ha spiegato il progetto, l’attaccante non è convinto»

Abbandonata (non ancora, ma quasi) la pista Garnacho il Napoli si è fiondato su Adeyemi. L’attaccante tedesco del Borussia Dortmund avrebbe aperto nelle ultime ore alla possibilità di andare via a gennaio, mentre il Borussia pare ben interessato a lasciarlo andare per una cifra intorno ai 50 milioni (l’esterno ha anche patito diversi infortuni negli ultimi mesi: il più recente l’ha tenuto fuori per 70 giorni ndr).

Adeyemi, contatti positivi tra il Napoli e il calciatore (Relevo)

Di seguito quanto scrive Matteo Moretto (Relevo) sul proprio account ufficiale di X:

«Napoli, nuovi contatti positivi per Karim Adeyemi. La trattativa non è ancora entrata nella sua fase più calda ma il club azzurro sta provando ad avanzare sia con il calciatore sia con il Borussia Dortmund. Affare da circa 50 milioni di euro totali. Il club tedesco apre alla cessione dell’attaccante.»

Sullo stesso argomento si è espresso pochi minuti fa anche Fabrizio Romano:

«Da quanto si apprende i contatti diretti avuti oggi tra il Napoli e Karim Adeyemi sono stati positivi. Ancora niente di definito/accordato, i contatti continuano, mentre il Napoli lavora per un accordo € da 45/50 milioni con il Borussia Dortmund. Il Bvb è pronto a lasciarlo andare. Dipenderà dal giocatore.»

E ancora, per completare il trio di esperti di mercato, così si legge sul sito gianlucadimarzio.com:

“Il Borussia Dortmund fissa il prezzo per Adeyemi. Serviranno 52.5 milioni (bonus compresi) per soddisfare le richieste del club tedesco; questa, dunque, la cifra che il Napoli dovrà sborsare per il calciatore. Adeyemi, al momento, non ha ancora dato il via libera finale. C’è stato nella giornata di giovedì 23 gennaio però un contatto diretto con Antonio Conte per fargli capire il progetto sportivo per lui in caso di arrivo in Italia“.

