Il Dortmund è già sul sostituto di Adeyemi, si tratta di Akgun del Galatasaray (L’Equipe)

“Sarà un mercato frenetico per le ali, a livello internazionale. Napoli e Chelsea le squadre che ne cercano, Adeyemi ha l’interesse concreto di entrambe”

Karim Adeyemi è improvvisamente tornato preponderante nei discorsi relativi al sostituto di Kvaratskhelia al Napoli di Conte. L’ala sinistra del Dortmund sarebbe un’alternativa di grossa qualità ad Alejandro Garnacho (anche più economica), in attesa che il Manchester United (se mai lo facesse) possa abbassare le pretese. Il Napoli non spenderà più di 55 milioni bonus compresi e sul tedesco il prezzo dovrebbe oscillare massimo sui 45. Il calciatore non sembrava convinto di andar via ma ora il Dortmund versa in una condizione tecnico-tattica di grossa crisi, con l’esonero di Sahin al termine della gara di ieri sera contro il Bologna. A smuovere il tutto anche l’Equipe: dalla Francia infatti si parla del possibile sostituto del tedesco al Dortmund: si tratta di Yunus Akgun, attaccante del Galatasaray.

Adeyemi tra Napoli e Chelsea, il Borussia si fionda su Akgun (Equipe)

Di seguito quanto riporta il quotidiano francese:

“Il mercato delle ali dovrebbe vivere giorni frenetici da qui al 3 febbraio, quando si chiuderà la finestra di trasferimento. Napoli, Dortmund e Chelsea sono tra i club più attivi nel trovare un giocatore in questo ruolo. I tedeschi dovranno fronteggiare soprattutto le offensive degli altri due club per Karim Adeyemi (23 anni, sotto contratto fino al 2027).

Per sostituirlo il BvB ha avviato trattative per l’arrivo di Yunus Akgün (24 anni, sotto contratto fino al 2026). Il nazionale turco (14 presenze) che gioca per il Galatasaray ha segnato undici gol e fornito sette assist in 28 partite.”

Adeyemii al Napoli, la trattativa può riaprirsi (Romano)

Scrive così l’esperto di mercato su X:

«Il Napoli ha contattato oggi il Borussia Dortmund per Karim Adeyemi. Iniziano i colloqui con il Dortmund, aperto all’uscita a gennaio. Le trattative per Alejandro Garnacho sono ancora in corso, ma dopo la prima offerta non è stato ancora trovato un accordo con il Manchester United; anche il Chelsea sta valutando una proposta formale.»

Sul sito gianlucadimarzio.com invece si legge:

“Il Napoli continua a muoversi per trovare il sostituto di Kvaratskhelia: riaperta la trattiva per arrivare ad Adeyemi. Dopo lo stand-by nella trattiva per arrivare a Garnacho, il Napoli sta cercando altre soluzioni dopo la partenza di Kvaratskhelia, approdato al Paris Saint-Germain. Uno dei nomi sondati era stato quello dell’attaccante del Borussia Dortmund. Nelle ultime ore il club azzurro avrebbe riattivato i contatti con il padre e l’entourage del calciatore. Il giocatore non vorrebbe spostarsi prima dell’estate, ma il Napoli è alla ricerca di un via libera per avviare la trattiva con il club tedesco”

ilnapolista © riproduzione riservata