Adeyemi non vuole lasciare il Borussia Dortmund: il Napoli aveva offerto 40 milioni per lui (Sky De)

Karim Adeyemi difficilmente sarà un nuovo giocatore del Napoli, almeno per ora. Questo perché il tedesco non ha intenzione di lasciare il Borussia Dortmund in questa finestra di mercato e il club non sembra essere disposto ad ascoltare offerte per lui.

Come riportato dal giornalista di Sky Germania Patrick Berger:

Il Napoli ha tentato un accordo verbale per Karim Adeyemi offrendo 40 milioni. Tuttavia, l’ala non vuole lasciare il Dortmund in inverno, e il club non è disposto a vendere il giocatore in questo momento. Garnacho e Zhegrova restano candidati.

🚨🔵 Napoli have made a verbal approach for Karim Adeyemi — around €40m. However, the winger does not want to leave the club in the winter, and Borussia Dortmund are not willing to sell the player at this time. #BVB 🇮🇹

The situation could become interesting again in the…

— Patrick Berger (@berger_pj) January 17, 2025