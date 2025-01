La trattativa per Garnacho non avanza, il Napoli riprende i contatti per Adeyemi (Romano)

Su X: «Il Borussia è aperto all’uscita a gennaio, i dialoghi sono partiti. Su Garnacho non c’è l’accordo e anche il Chelsea sta pensando a una proposta ufficiale»

Quest’oggi c’è stato il secondo incontro tra il direttore sportivo Manna e gli agenti del Manchester United. L’incontro non ha portato novità: i Red Devils vorrebbero mantenere le pretese piuttosto alte. Una cifra di base che non vada al di sotto dei 55 milioni di euro più bonus eventuali da aggiungere. Il Napoli ha comunque raggiunto un’offerta, un pacchetto completo che arrivi ai 50-55 milioni (secondo Di Marzio) ma attualmente potrebbero non bastare. Conte ha fretta di trovare il sostituto di Kvaratskhelia in questa finestra di mercato e si potrebbe virare sulla seconda scelta: Adeyemi. Ne parlano sia Fabrizio Romano che lo stesso Di Marzio.

Adeyemi, la trattativa può riaprirsi (Romano)

Scrive così l’esperto di mercato su X:

«Il Napoli ha contattato oggi il Borussia Dortmund per Karim Adeyemi. Iniziano i colloqui con il Dortmund, aperto all’uscita a gennaio. Le trattative per Alejandro Garnacho sono ancora in corso, ma dopo la prima offerta non è stato ancora trovato un accordo con il Manchester United; anche il Chelsea sta valutando una proposta formale.»

Sul sito gianlucadimarzio.com invece si legge:

“Il Napoli continua a muoversi per trovare il sostituto di Kvaratskhelia: riaperta la trattiva per arrivare ad Adeyemi. Dopo lo stand-by nella trattiva per arrivare a Garnacho, il Napoli sta cercando altre soluzioni dopo la partenza di Kvaratskhelia, approdato al Paris Saint-Germain. Uno dei nomi sondati era stato quello di Adeyemi, attaccante del Borussia Dortmund. Nelle ultime ore il club azzurro avrebbe riattivato i contatti con il padre e l’entourage del calciatore. Il giocatore non vorrebbe spostarsi prima dell’estate, ma il Napoli è alla ricerca di un via libera per avviare la trattiva con il club tedesco”

