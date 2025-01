Adani prima e dopo: Allegri era un freno per Vlahovic, ora è Vlahovic il motivo per cui la Juve di Motta non vince

Il commentatore tv è passato da «Vlahovic fa un gol a partita e non viene sfruttato» a «la Juve deve intervenire subito, è un calciatore che non finalizza»

Il bello del web, dell’internet, è che funziona come un archivio permanente. E quando le parole, le idee, i concetti, i giudizi rimangono fissati nel tempo, si rischia di cadere in contraddizione in maniera anche banale. È successo anche ad Adani, a Viva el Futbol, a proposito di Vlahovic. L’attaccante serbo colpito da una mestizia realizzativa e di gioco che adesso, anche i suoi più accaniti sostenitori, devono “ritrattare”.

Infatti, ai tempi del suo approdo alla Juventus dalla Fiorentina, Vlahovic non poteva essere la soluzione al gioco (mancante secondo Adani) della Juventus di Allegri, di ritorno a Torino dopo il primo addio. Adani, allora alla Bobo Tv, disse:

«Perché questa squadra che è quinta senza tirare in porta a San Siro, che alla Juventus non è mai accaduto nella sua storia che non tira in porta a San Siro, è uno scandalo del gioco, è un insulto al gioco, questa squadra. Ora io devo sentire che con Vlahovic questa squadra deve arrivare quarta. Ma voi state offendendo la verità. Vlahovic in un calcio di proposta, quello di Italiano, e in un calcio di non proposta, quello che ha fatto l’anno scorso, fa un gol a partita. E la squadra deve arrivare quarta…?».

Per Adani adesso è Vlahovic il problema della Juventus

A Viva el Futbol, dopo la Supercoppa, la visione di Adani su Vlahovic è cambiata. Si sa, solo gli stupidi non cambiano idea. Ma allora Allegri aveva ragione a suo tempo:

«Perché io non ricordo una partita di un centravanti della Juve così completamente imprecisa e negativa. Cioè, io non dico che deve essere richiamato a giocare Higuain, non posso dire che deve tornare Tevez… che ne so… La Juventus ha vinto lo scudetto anche con Llorente, la Juventus ha vinto lo scudetto anche con Matri, con Borriello, con Quagliarella e con Vucinic. E ne abbiam detti otto, diversi per caratteristiche, status, livello. Tutti diversi. Però ora c’è da intervenire. Perché se tu mi sbaglio otto appoggi su otto toccati e vanifichi tuto quello che io cerco di fare , a me sta anche bene, perché se la palla di Yildiz messo a destra, ti da un cioccolatino e tu sbagli la porta di tre metri, e non stoppi la palla quando devi, mi dici come posso costruire una parvenza di ottimismo? La Juve deve intervenire subito, anche velocemente i primi giorni di gennaio. Sennò il percorso non ha senso senza un calciatore che almeno finalizza, non che aumenta il livello del gioco. Almeno deve finalizzare».

ilnapolista © riproduzione riservata