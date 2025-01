Vlahovic non vuole rinnovare con la Juventus, sarà messo sul mercato (Gazzetta)

La Juventus è disposta a rinnovare ma non alle stesse cifre, il giocatore non intende ridursi lo stipendio. Se qualcuno dovesse farsi avanti già adesso allora tutto cambierebbe

Ieri parlavamo dello strano caso Vlahovic. Prime le voci di mercato sulla Juventus che cerca un attaccante, poi l’affaticamento muscolare del serbo, sullo sfondo gli strascichi della Supercoppa europea. Pare che il numero nove della Vecchia Signora sia propenso ad andare via da Torino. E secondo la Gazzetta è così. Il calciatore non vuole rinnovare, e andrebbe via volentieri a zero. La Juve vorrebbe rinnovare ma abbassando lo stipendio, cosa non gradita al calciatore. “Mai come in questo momento Dusan e la Juve appaiono lontani”.

In caso di rinnovo, Vlahovic non intende ridursi lo stipendio.

Ecco cosa scrive Fabiana Della Valle sulla Gazzetta:

Mai come in questo momento il numero 9 e la Juventus appaiono lontani, sempre più vicini a un divorzio che, se anche non si consumerà a breve, sembra ormai cosa certa. A dividerli è il contratto in scadenza nel 2026, che il centravanti non è intenzionato a rinnovare alle condizioni economiche del club e costringe i bianconeri a metterlo sul mercato e ad accelerare per l’arrivo di un’altra punta, che consentirebbe a Thiago Motta di avere un’alternativa a un giocatore destinato all’addio. Difficile che succeda già a gennaio, anche se le vie del mercato sono infinite e se dovesse arrivare un’offerta congrua la Juventus non si metterebbe certo di traverso, più facile che la rottura si consumi in estate, ma nel frattempo Cristiano Giuntoli vuole cautelarsi con un uomo in più nel suo ruolo, anche per spingerlo ad andarsene.

Il giocatore non pare sereno e forse all’origine dei suoi tormenti c’è anche l’incertezza legata al futuro. La Juventus è disposta ad allungare ma non alle stesse cifre (Vlahovic attualmente guadagna 10,5 milioni e, avendo un contratto a salire, la prossima stagione arriverà a 12) e il giocatore non intende accettare una decurtazione dello stipendio. Un ingaggio pesante che il dt ha ereditato dalla vecchia gestione ma che non è più in linea con i parametri attuali. L’idea di Vlahovic è di restare fino alla scadenza e poi andarsene a zero. Uno scenario che la Juventus non può assolutamente permettersi dopo aver fatto un investimento importantissimo per strapparlo alla Fiorentina (80 milioni). Finora nulla si è mosso, ma nel caso in cui qualche club dovesse farsi avanti allora tutto cambierebbe, anche la disponibilità economica dei bianconeri.

