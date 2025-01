Adani: «Parole di Conte su Kvara eloquenti. Il Napoli ci perde, è il più forte della rosa»

Alla Rai: «Se pensate che Ndoye possa bastare per sostituire Kvara, allora non si è capita bene la posizione dell’allenatore. Non può certo bastare»

La possibile cessione di Kvaratskhelia è la notizia che tiene banco in questo gennaio di calciomercato. Lele Adani intervenuto ai microfoni de “La Domenica Sportiva” nel post partita della sfida contro il Verona ne ha parlato

Queste le sue parole sul caso Kvaratskhelia

«A me sembra che le parole di Conte siano state eloquenti e impeccabili, ha evidenziato anche la serietà del giocatore: è sempre stato titolare, anche con prestazioni inferiori rispetto a due anni fa. In questa vicenda ci perdono in tanti: ci perde soprattutto il Napoli perché è il giocatore più forte della rosa, altrimenti il Psg non pagherebbe 75 milioni di euro.

Lo scorso anno è stato utilizzato in modo depotenziato perché l’accordo per il rinnovo del contratto non è stato fortemente voluto. Detto ciò, quest’anno ha provato a fare altre cose. Il Napoli ci perde e Conte viene depotenziato: è un giocatore che va sostituito».

Ndoye?

«Se pensate che possa bastare lui per sostituire Kvara, allora non si è capita bene la posizione dell’allenatore. Non può certo bastare»

Conte su Kvara

«Mi preme sottolineare una cosa, perché io penso di parlare in italiano. Ho parlato di delusione non nei confronti del giocatore o del club, ma mia perché in sei mesi non sono riuscito ad incidere affinché qualcosa cambiasse. Io non addosso responsabilità agli altri, pensavo di poter incidere in maniera diversa e invece mi sono reso conto che siamo punto e a campo. Ci tengo a sottolinearlo perché ho letto dei titoli, io non sono deluso da Kvara, ma solo del fatto che non sono riuscito a incidere. Senza nulla togliere a Kvara che è un bravissimo ragazzo, ognuno deve decidere il proprio destino, così come deve farlo anche il club. Magari sono stato anche un po’ presuntuoso nel mio pensiero di poter incidere in questi mesi. È un peccato perché stiamo parlando di un giocatore forte e importante, però bisogna capire qual è la realtà dei fatti. Detto questo oggi Kvara è un giocatore del Napoli e non lo dimentichiamo perché ci sono dei passaggi da fare nell’eventualità qualcuno volesse comprarlo. Quello che mi preme sottolineare è la serietà di questo gruppo che nonostante il mercato in corso, hanno mantenuta alta la concentrazione e la voglia di vincere»

