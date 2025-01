Conte: «Non dimentichiamo che Kvara è un calciatore del Napoli, ci sono dei passaggi da fare»

A Dazn: «Non sono deluso da lui ma dal fatto che non sono riuscito a incidere. Ho cercato di trovare il vestito più adatto a questo Napoli»

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro il Verona

Le parole di Conte

Dalla partita con la Roma avete fatto un ulteriore step

«Da quando siamo partiti c’è stato un cambiamento, anche perché ho cercato di trovare il vestito più adatto a questa squadra. Quasi a fine mercato ci mancavano tre giocatori ed eravamo improntati ad un modulo diverso. Poi con McTominay, Lukaku e Neres sono cambiate delle situazioni, però prima di arrivare al 4-3-3 per diverse partite abbiamo fatto 4-2-2-2. Ci siamo vestiti con diversi abiti fino alla soluzione attuale che è ottimale. Ci stiamo lavorando tanto e stiamo crescendo tanto. E questo è motivo di soddisfazione per me e per i ragazzi. Altra cosa che mi piace è vedere che tutta la rosa è coinvolta, quindi anche con assenze importanti abbiamo trovato sostituti che stanno dimostrando il loro valore. Prendi Spinazzola che ha avuto un inizio difficoltoso e Juan Jesus».

Delusione per la questione Kvara, si poteva fare qualcosa di più?

«Mi preme sottolineare una cosa, perché io penso di parlare in italiano. Ho parlato di delusione non nei confronti del giocatore o del club, ma mia perché in sei mesi non sono riuscito ad incidere affinché qualcosa cambiasse. Io non addosso responsabilità agli altri, pensavo di poter incidere in maniera diversa e invece mi sono reso conto che siamo punto e a campo. Ci tengo a sottolinearlo perché ho letto dei titoli, io non sono deluso da Kvara, ma solo del fatto che non sono riuscito a incidere. Senza nulla togliere a Kvara che è un bravissimo ragazzo, ognuno deve decidere il proprio destino, così come deve farlo anche il club. Magari sono stato anche un po’ presuntuoso nel mio pensiero di poter incidere in questi mesi. È un peccato perché stiamo parlando di un giocatore forte e importante, però bisogna capire qual è la realtà dei fatti. Detto questo oggi Kvara è un giocatore del Napoli e non lo dimentichiamo perché ci sono dei passaggi da fare nell’eventualità qualcuno volesse comprarlo. Quello che mi preme sottolineare è la serietà di questo gruppo che nonostante il mercato in corso, hanno mantenuta alta la concentrazione e la voglia di vincere»

