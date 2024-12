Salah sotto attacco dei musulmani per le foto con la famiglia sotto l’albero di Natale: “cancella questa foto”

I musulmani non festeggiano il Natale e attaccano: «Non segnerai nessun gol fino alla fine della stagione», «sei vergognoso. Smetto di guardare il Liverpool»

Mohamed Salah, attaccante del Liverpool, è stato nuovamente criticato dai religiosi musulmani per via di una foto pubblicata su Instagram che lo ritrae con tutta la sua famiglia sotto l’albero di Natale. La stella del Liverpool, musulmana, ha intitolato la foto con “#BuonNatale”. Il Daily Mail sottolinea che si tratta ormai di una tradizione per la famiglia Salah.

Purtroppo i musulmani tradizionalmente non festeggiano il Natale e su Instagram l’egiziano è stato criticato duramente. «Mi hai deluso, fratello». «Eliminalo subito», ha scritto un altro. Un terzo ha scritto: «A questo punto sono solo deluso da te, fratello».

I commenti sono piuttosto pesanti: «Con tutti gli avvertimenti, vai avanti e pubblichi questa tua posa vergognosa. Che Allah ti protegga fino in fondo. Da ora in poi, non ti seguirò più da nessuna piattaforma e ti bloccherò. Sei vergognoso. Anche io smetto di guardare la partita del Liverpool per sempre».

C’è chi si lancia in previsioni improbabili: «Ricorda le mie parole: non segnerai nessun gol fino alla fine della stagione, per aver mancato di rispetto al nostro amato profeta e all’intera comunità musulmana».

Mohamed Salah si è detto deluso del trattamento che sta ricevendo ad Anfield. Non dai tifosi, non dal tecnico bensì dalla società a cui ha dato tanto e che tantissimo gli ha restituito. Il suo contratto scadrà a giugno prossimo e finora, a detta dell’attaccante egiziano, non è pervenuta alcuna proposta di rinnovo. Il fulcro del malumore sta proprio in questo presunto “disinteresse” o distrazione sulla mancata offerta verso un calciatore centrale per il passato e il presente della squadra: con lui il Liverpool ha fatto due finali di Champions (vincendone una) e ha vinto una Premier League, arrivando spesso al secondo posto.

«Beh, siamo quasi a dicembre e non ho ancora ricevuto nessuna proposta di rinnovo. Quindi probabilmente sono più fuori che dentro. Sono qui da molti anni e non esiste un club come questo, ma la questione non è tutta nelle mie mani. Come dicevo, ormai è quasi dicembre e non ho ancora saputo nulla sul mio futuro. Amo i tifosi e loro amano me, ma non decidiamo noi. Ora aspettiamo e vediamo: certo, è deludente non aver avuto ancora neanche una proposta.»

«Non vedo così vicino il giorno del mio ritiro dal calcio, penso a giocare. In questa stagione puntiamo alla vittoria della Premier e, si spera, della Champions. Ad ora sono deluso, ma vedremo: rimango uno professionale, tutti possono vedere la mia etica del lavoro. Voglio continuare ai massimi livelli più a lungo che posso, darò il meglio perché sono fatto così. E poi vedremo dopo cosa succederà. Arabia? Non voglio parlarne, ora sono concentrato solo sulla squadra.»

Ancora a riguardo, racconta il Telegraph:

“Il Liverpool è in contatto costante con i rappresentanti di Salah, Virgil van Dijk e Trent Alexander-Arnold nel tentativo di risolvere gli stalli contrattuali che hanno gettato un’ombra su una stagione finora di successo. La mancanza di accordo è attribuita puramente a ragioni economiche. Si stima che Salah guadagni circa 20 milioni di sterline all’anno e avrebbe quasi 34 anni se firmasse un’estensione di altri due anni”.

