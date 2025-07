Mondiali in America, è polemica per le partite alle 15. Il business sono le tv, e il business sta bene a tutti

Mondiale per club, le polemiche non mancano mai. L’ultima è per le semifinali e finali fissate alle 15 ora locale negli Stati Uniti. L’orario è comodo per il pubblico europeo e asiatico, non però per chi va in campo e per gli spettatori. E ci sono già discussioni in merito a che ora si giocheranno le gare dei Mondiali del 2026. È una polemica sterile, come se il calcio non fosse un business. Lo sanno tutti, pure i calciatori che sbraitano ma comunque non scioperano.

Ecco cosa scrive The Athletic.

La Fifa tira dritta: la finale dei Mondiali 2026 si giocherà alle 15

“Le prossime due settimane al MetLife Stadium, a partire dall’ultima partita dei quarti di finale della Coppa del Mondo per Club Fifa di sabato, serviranno da test per l’impianto del New Jersey che si prepara a ospitare otto partite del Mondiale maschile del prossimo anno, inclusa la finale. Il governatore del New Jersey Phil Murphy sarà lì anche per valutare la situazione”.

“Le preoccupazioni relative alle condizioni meteorologiche estive sono diventate un tema cruciale in vista dell’anno prossimo. Con le discussioni sull’orario d’inizio e la meteorologia statunitense ormai parte integrante della competizione. Il caldo è meno sopportabile nelle ore centrali della giornata e nel primo pomeriggio, ovvero quando sono in calendario diverse partite della Coppa del Mondo per Club. Tra cui i quarti di finale, le semifinali e la finale al MetLife. Il sindacato mondiale dei calciatori Fifpro ha esortato la Fifa ad abbandonare i piani per le partite a mezzogiorno e nel pomeriggio per evitare il caldo in tre sedi ad altissimo rischio della Coppa del Mondo del prossimo anno (Kansas City, Miami e Monterrey in Messico). Il sindacato ha definito il MetLife una sede ad alto rischio”.

“Il sindacato ha dichiarato di aver presentato alla Fifa le proposte per l’orario di inizio delle partite, ma si teme che a prevalere saranno gli interessi commerciali, spinti dalla pressione di soddisfare un vasto pubblico televisivo globale – in particolare in Europa e Asia. Murphy ha indicato che, al momento, il piano prevede una finale dei Mondiali del 2026 con inizio alle 15. «Non voglio parlare a nome della Fifa. Ovviamente sono loro a dettare le regole. Ma credo che si stiano orientando verso le 15, ora del New Jersey, per la finale della Coppa del Mondo del 19 luglio 2026», ha dichiarato Murphy telefonicamente ad Athletic”.

“Tuttavia l’orario della finale del prossimo anno non è ancora stato fissato. L’orario di inizio alle 15 è in linea con le ultime quattro partite del Mondiale per Club al MetLife. Il quarto di finale di sabato tra Real Madrid e Borussia Dortmund avrà inizio alle 16. Le semifinali e la finale inizieranno alle 15. Tutto lascia presagire che si andrà verso quella direzione per esigenze tv, e pazienza per il caldo estremo”.