Salah: «Sono deluso, siamo quasi a dicembre e non ho ricevuto alcuna proposta di rinnovo»

Mohamed Salah si è detto deluso del trattamento che sta ricevendo ad Anfield. Non dai tifosi, non dal tecnico bensì dalla società a cui ha dato tanto e che tantissimo gli ha restituito. Il suo contratto scadrà a giugno prossimo e finora, a detta dell’attaccante egiziano, non è pervenuta alcuna proposta di rinnovo. Il fulcro del malumore sta proprio in questo presunto “disinteresse” o distrazione sulla mancata offerta verso un calciatore centrale per il passato e il presente della squadra: con lui il Liverpool ha fatto due finali di Champions (vincendone una) e ha vinto una Premier League, arrivando spesso al secondo posto.

Salah: «Siamo a dicembre e non ho ricevuto una proposta…»

Di seguito l’intervento integrale di Salah riportato dal Telegraph:

«Beh, siamo quasi a dicembre e non ho ancora ricevuto nessuna proposta di rinnovo. Quindi probabilmente sono più fuori che dentro. Sono qui da molti anni e non esiste un club come questo, ma la questione non è tutta nelle mie mani. Come dicevo, ormai è quasi dicembre e non ho ancora saputo nulla sul mio futuro. Amo i tifosi e loro amano me, ma non decidiamo noi. Ora aspettiamo e vediamo: certo, è deludente non aver avuto ancora neanche una proposta.»

«Non vedo così vicino il giorno del mio ritiro dal calcio, penso a giocare. In questa stagione puntiamo alla vittoria della Premier e, si spera, della Champions. Ad ora sono deluso, ma vedremo: rimango uno professionale, tutti possono vedere la mia etica del lavoro. Voglio continuare ai massimi livelli più a lungo che posso, darò il meglio perché sono fatto così. E poi vedremo dopo cosa succederà. Arabia? Non voglio parlarne, ora sono concentrato solo sulla squadra.»



Ancora a riguardo, racconta il Telegraph:

“Il Liverpool è in contatto costante con i rappresentanti di Salah, Virgil van Dijk e Trent Alexander-Arnold nel tentativo di risolvere gli stalli contrattuali che hanno gettato un’ombra su una stagione finora di successo. La mancanza di accordo è attribuita puramente a ragioni economiche. Si stima che Salah guadagni circa 20 milioni di sterline all’anno e avrebbe quasi 34 anni se firmasse un’estensione di altri due anni”.

