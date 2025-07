Un mercato da 150 milioni non è bastato al Manchester City per fare bella figura al Mondiale per Club (As)

"Il City ha così chiuso una delle sue peggiori stagioni. Un anno orribile in cui i suoi problemi sportivi non sono stati risolti nemmeno con i milioni spesi".

Non solo l’Inter. Tra le grandi deluse del 2024/25 c’è anche il Manchester City che chiude una stagione a dir poco disastrosa. Non bastano tutti gli investimenti fatti, compresi i 150 milioni di euro spesi ad inizio giugno per cercare di invertire il trend al Mondiale per Club, dove gli uomini di Guardiola si sono fatti buttare fuori dall’Al-Hilal di Simone Inzaghi. Questo un estratto di quanto scritto da As sul tema.

Fallimento Manchester City, a Guardiola non basta un mercato da 150 milioni

“Nonostante il percorso fosse stato reso più facile – avevano i sauditi agli ottavi e una partita contro il Fluminense nei quarti di finale ad attenderli – il City è tornato alla forma che aveva caratterizzato tutta la stagione e ha subito una battuta d’arresto significativa. Il ko arriva dopo che la squadra aveva dato segnali di miglioramento, soprattutto contro la Juventus. E soprattutto dopo un altro massiccio investimento nel mercato espresso aperto dalla Fifa per il torneo. Il City ancora una volta ha fatto il massimo con tre rinforzi per i quali ha speso quasi 150 milioni di euro: Reijnders (70) , Cherki (40) e Aït-Nouri (40). Lo spreco finanziario è stato ancora una volta insufficiente, proprio come in inverno quando erano stati spesi altri 220 euro per ingaggiare Marmoush (75), Nico González (60), Khusanov (40) e Vitor Reis (37)” .

“Ma niente di tutto ciò ha aiutato. Nemmeno il graduale ritorno di Rodri in squadra. Lo spagnolo è stato il migliore contro la Juventus e ha anche avuto spazio contro l’Al Hilal. La mancanza di ritmo e la paura di spingere troppo oltre dopo un infortunio così lungo hanno seriamente limitato le sue possibilità. Il City ha così chiuso una delle sue peggiori stagioni. Era iniziata quasi un anno fa con il suo unico titolo vinto, il Community Shield contro lo United. Dopo di che, è stato tutto un disastro. In Premier League è arrivato terzo, a 15 punti dal Liverpool, in Champions League è caduto nettamente ai sedicesimi di finale contro il Real Madrid e in FA Cup ha perso la finale contro il Crystal Palace. Un anno orribile in cui la realtà dei suoi problemi sportivi non è stata risolta nemmeno dai milioni spesi nel calciomercato”.