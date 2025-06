L’Ajax mette fuori rosa sette giocatori e loro lo scoprono su whatsapp

Il Telegraaf. I sette lo capiscono perché si ritrovano su un gruppo whatsapp a parte. Devono allenarsi in orari differenti e non possono usare i parcheggi

L’Ajax ha adottato misure drastiche nei confronti di sette giocatori, comunicando loro che non rientrano più nei piani del club. La notizia, riportata dal “Telegraaf”, rivela un approccio insolito: i calciatori, tra cui l’ex Stoccarda Borna Sosa, sono stati inseriti in un gruppo WhatsApp separato, scoprendo così di essere di fatto “indesiderati”.

Le restrizioni imposte sono severe: i sette potranno accedere al campo di allenamento solo dopo che il resto della squadra avrà terminato la sessione. Finché vincolati da contratto, non saranno i benvenuti nelle strutture del club durante le attività della prima squadra. A ciò si aggiunge il divieto di utilizzare i parcheggi del club e l’obbligo di condividere un unico fisioterapista. Secondo i media, queste misure sarebbero un chiaro tentativo di fare pressione sui giocatori affinché lascino il club

La decisione si inserisce in un contesto di profonda riorganizzazione voluta dall’Ajax e dal nuovo allenatore Johnny Heitinga, dopo una stagione deludente in cui la squadra ha mancato il titolo. La rosa è stata a lungo considerata troppo costosa, anche a causa delle scelte dell’ex direttore sportivo tedesco Sven Mislintat. Arrivato nel 2023, Mislintat ha effettuato numerosi trasferimenti senza i risultati sperati ed è stato costretto a lasciare il club dopo pochi mesi.

Nonostante l’Ajax, sotto la guida dell’italiano Francesco Farioli, avesse a lungo dominato l’Eredivisie, un crollo nelle ultime settimane ha consegnato il titolo al Psg Eindhoven. Di conseguenza, il club ha interrotto il rapporto con Farioli a fine stagione.

Le dure misure adottate dal club hanno sollevato immediate critiche dal sindacato olandese dei giocatori (Vcs). “Il Vcs considera questa una forma di impiego improprio e di inutile molestia pubblica nei confronti di giocatori che non hanno alcuna responsabilità per la situazione che si è creata,” ha dichiarato il sindacato. “Piuttosto, sono vittime delle politiche sbagliate dell’Ajax, che all’epoca hanno dato carta bianca a Mislintat.”