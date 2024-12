Liverpool tennistico, vince 6-3 contro il Tottenham. Proteste dei tifosi degli Spurs contro la società (Bbc)

Al sesto gol in molti hanno lasciato lo stadio. Vero che hanno diversi infortuni, ma gli Spurs hanno subito 13 gol in casa nelle ultime tre partite.

Il Liverpool vince 6-3 contro il Tottenham, come accade spesso nel tennis al termine di un set. Doppiette di Salah e Luis Diaz, a segno anche Mac Allister e Szoboszlai. Per gli Spurs segnano Maddison, Kulusevski e Solanke.

I Reds sono ora al primo posto a +4 sul Chelsea, ma con una partita in meno rispetto ai Blues. Niente da fare per gli Spurs, fermi all’11esimo posto in Premier.

Liverpool tennistico, vince 6-3 contro il Tottenham ed è capolista della Premier

I tifosi del Tottenham non hanno preso bene la sconfitta in casa, come anche giusto che sia. La Bbc riporta:

Ci sono stati alcuni fischi dai tifosi degli Spurs al fischio finale. Molti sono andati via dallo stadio dopo il sesto gol, firmato da Luis Diaz. Diverse proteste anche contro la società dagli spalti. Il Tottenham può dare la colpa ai tanti infortuni e al fatto che hanno la rosa ridotta, ma hanno subito 13 gol in casa nelle ultime tre partite, con una sola rete inviolata negli ultimi 24 match. Nel frattempo, Arne Slot festeggia.

«Alcune delle altre cose, (parla delle critiche ndr) non le capisco perché si tratta solo di ottenere titoli. Ci sono alcune cose là fuori che trovo… e al momento opportuno le dichiaro… semplicemente offensive nei miei confronti. Non so… sono qui con un accento buffo e forse non prendo le cose sul serio come la gente vorrebbe e sono abbastanza sprezzante nei loro confronti.

Ma va bene così. Amo la mia vita e continuerò a fare quello che sto facendo. Non è la prima volta nella mia carriera. Pensi che 26 anni di duro lavoro dovrebbero farti guadagnare un po’ più di rispetto e non sono l’unico: l’ho visto succedere ad altri manager. L’ho visto succedere a Unai. L’ho visto succedere a Nuno quando era qui.

La settimana scorsa ho detto che abbiamo attraversato il Rubicone in termini di come trattiamo le persone a volte. Capisco che non tutti saranno fan del modo in cui faccio le cose e persino del modo in cui gioco. Le persone avranno opinioni diverse, è normale, è sano. Ma alcune sono state piuttosto sprezzanti.».

