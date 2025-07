Mondiale per club, il City battuto dai presunti ex pensionati della Premier

L’Al Hilal ha fatto fuori il Manchester City 4-3 agli ottavi del Mondiale per club. La squadra di Simone Inzaghi è riuscita a spuntarla ai supplementari. Dall’altra parte, per Guardiola e il City si conclude una stagione amara con “zero tituli”, proprio come l’Inter.

L’impatto economico sul City dopo la sconfitta contro l’Al Hilal al Mondiale per club

The Athletic scrive sul match e l’impatto economico che l’eliminazione deriverà per gli inglesi:

L’Al Hilal ha eliminato il Manchester City in una vittoria storica per la squadra dell’Arabia Saudita. E lo ha fatto grazie alle stelle europee arrivate nel club da quando il Fondo di investimento pubblico (Pif) dello Stato ha preso il controllo di quattro club arabi nel 2023. Ospiteranno la Coppa del Mondo nel 2034 e hanno investito 1 miliardo di dollari in Dazn, l’emittente che ha acquistato i diritti per il Mondiale per club, lo stesso importo del montepremi complessivo offerto dalla Fifa. L’Al Hilal ha ora ricevuto altri 13,7 milioni di dollari (circa 11,5 milioni di euro) del Fondo e potrebbe guadagnare ancora di più se batterà ai quarti il Fluminense. La dirigenza del City ambiva ad arrivare almeno ai quarti di finale; in senso finanziario, l’eliminazione a sorpresa costerà una perdita di 13,7 milioni di dollari e un totale di 51,7 milioni di dollari (circa 43,5 milioni di euro) raccolti dal torneo.

C’erano grandi aspettative intorno al club grazie ai nuovi acquisti e ai cambiamenti di alcuni membri dello staff, ma questi fattori non hanno portato a una seria rincorsa verso la vittoria del Mondiale per club. Dopo aver battuto la Juventus 5-2 e un primo tempo giocato bene contro l’Al Hilal, improvvisamente si sono ritrovati sotto. A sei settimane dall’inizio della stagione della Premier League, potrebbe essere una benedizione sotto mentite spoglie l’eliminazione, ma la verità è che il City sperava di vincere questo torneo.

Quanto è importante invece per il club saudita questa vittoria?

È difficile valutare l’importanza delle partite in questo torneo, ma questo deve essere visto come un enorme risultato e un’occasione per l’Al Hilal, l’Arabia Saudita e il calcio asiatico. La squadra di Guardiola stava uscendo dalla peggiore stagione degli ultimi anni e stava cercando un equilibrio, ma l’Al Hilal è stato eccellente, producendo un contropiede ordinato e incisivo che avrà deliziato Inzaghi. Avere un club del Medio Oriente nei quarti di finale, così come due del Brasile, può aiutare questo torneo a crescere. L’Al Hilal è finora imbattuto nella competizione ed è stata una delle squadre che più hanno impressionato. Oltre a ciò, hanno dimostrato un gioco avvincente, uno di quelli di cui questo torneo ha bisogno. Neves e Koulibaly sono passati dalla Premier League alla Saudi Pro League nell’estate del 2023 durante il folle calciomercato del club, e sono diventati pilastri della squadra.