Salah potrebbe far rimpiangere il suo addio al Liverpool. Ha segnato 5 gol in 8 partite

Dopo un’annata non soddisfacente con Klopp, l’ala sembra essere ritornato ai suoi massimi livelli con Slot. Oggi nella sfida contro l’Arsenal sarà determinante

Era l’aprile scorso quando il Liverpool diceva definitivamente addio alla Premier League pareggiando in casa del West Ham per 2-2. All’82esimo Klopp e Salah furono protagonisti di un acceso battibecco prima che l’egiziano entrasse in campo dalla panchina. Darwin Nunez è dovette intervenire per separarli.

Quello era stato l’episodio culmine di un periodo non felice per Mohamed Salah, tanto che i quotidiani scrivevano che se il Liverpool voleva fare un favore a Slot avrebbe dovuto vendere Salah così da non “preoccuparsi di gestire un giocatore il cui ego sembra essere fuori controllo“. Klopp è andato via, Salah invece no.

Il segno di Salah

Il Liverpool quest’estate ha rifiutato un’offerta di quasi 200 milioni di euro da parte di Al-Ittihad, nonostante il fato che si penasse che l’egiziano avrebbe fatto di tutto per andarsene. A questo punto Salah aveva un ultimo hanno da disputare con i Reds e la sorpresa è proprio che questo potrebbe essere il suo anno migliore. È tornato infatti quello che è sempre stato o quasi da quando era arrivato al Liverpool: uno dei migliori giocatori del mondo.

Rinvigorito dall’arrivo di Arne Slot, l’ala destra sembra essere come un pesce nell’acqua nel sistema offensivo – un 4-2-3-1 – messo in atto dall’allenatore olandese. L’egiziano terrorizza di nuovo le difese inglesi. In otto partite di Premier League, ha già segnato 5 gol (0,63 gol a partita), il che gli ha permesso di diventare il 9° miglior marcatore della storia della Premier League. Statistiche allucinanti, senza contare i suoi cinque assist.

È diventato una sicurezza per i suoi compagni di squadra, tanto che Trent Alexander-Arnold ha detto di lui: «Se potessi scegliere un attributo, sceglierei la regolarità di Mohamed Salah… È il giocatore più regolare che abbia mai visto in Premier League… Tutti nella squadra, giovani o vecchi, si ispirano a lui»

Oggi contro l’Arsenal Arne Slot avrà bisogno del migliore Salah per abbattere i Gunners, imbattuti contro i Reds in competizione ufficiale da marzo 2022. Ma le statistiche sono a favore dell’ala che è il secondo giocatore che ha segnato più gol contro i membri del “Big 6” nella storia recente della Premier League.

