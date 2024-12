Ranieri vuole già a gennaio un attaccante in grado di giocare in mezzo o da seconda punta accanto a Dovbyk

Raspadori oggetto del desiderio, anche la Roma lo cerca (Gazzetta)

La Roma di Ranieri vorrebbe rinforzare l’attacco a gennaio con Jack Raspadori che nel Napoli trova poco spazio.

Scrive la Gazzetta dello Sport:

La terza “urgenza” per la Roma è un altro attaccante con caratteristiche diverse da quelle di Dovbyk. Cioè un centravanti atipico, più tecnico e agile nello stretto, come Giacomo Raspadori del Napoli, che in azzurro trova a pochissimo spazio. Un attaccante che può giocare in mezzo o da seconda punta accanto allo stesso ucraino, più di quanto non possa fare l’uzbeko Shomurodov. Una punta, quella al momento a disposizione di Antonio Conte, che di sicuro è in grado di dare per caratteristiche fisiche meno punti di riferimento ai marcatori centrali. Che, negli ultimi tempi, tra marcature dirette e raddoppi, hanno costretto Dovbyk a lottare e senza mai potersi girare per andare al tiro.

Conte: «Con Raspadori stiamo provando delle cose, ho necessità impellente di vederlo dall’inizio»

Antonio Conte, allenatore del Napoli, in conferenza stampa ha parlato anche di Raspadori, al centro di voci di mercato che lo avvicinano alla Juventus. Conte ha già smentito queste voci e oggi ha svelato che con l’attaccante sta lavorano a qualcosa di diverso e vorrebbe testarlo dal primo minuto di gioco.

Conte: «Jack meriterebbe più spazio»

Contro Lecce e Atalanta Raspadori vicino a Lukaku.

«Jack è per noi importante, meriterebbe più spazio. Penso che faccia parte di quei 12-13-14 giocatori che hanno giocato di più dall’inizio della stagione. È intelligente, stiamo provando delle cose, ci alza la qualità nel palleggio, nelle conclusioni in porta. Ho necessità impellente di vedere Jack dall’inizio, stiamo provando delle cose, ho bisogno di verifiche. Avevo pensato anche di organizzare amichevoli internazionali con squadre che non partecipano alle coppe. È difficile ma sarebbe importante».

La Juve (ri)pensa a Raspadori, l’attaccante del Napoli piace a Thiago Motta (Tuttosport)

La Juve (ri)pensa a Raspadori, l’attaccante del Napoli piace a Thiago Motta. Lo scrive Tuttosport a proposito della necessità di trovare un attaccante di riserva a Vlahovic. Al momento la squadra di Motta si ritrova senza attaccanti a causa proprio dell’infortunio del serbo e dell’indisponibilità di Milik. Scrive Tuttosport che il primo obiettivo di Giuntoli è Zirkzee, ex Bologna che allo United sta trovando poco spazio.

Ma “c’è un altro bomber che è nei desiderata di Thiago Motta e si tratta di Raspadori, valutato dal Napoli circa 20 milioni. Il problema è che il club partenopeo non intende prestarlo anche se di fatto il suo minutaggio è stato contenuto anche alla luce del fatto che la squadra partenopea gioca poco non disputando le coppe. La Juve non ha i soldi per poter spendere a gennaio quella cifra a meno che non riesca a capitalizzare la cessione di un giocatore come Fagioli. Si tratta di un giocatore che piace anche a Conte ma si tratterebbe eventualmente di una operazione più in chiave prossima annata quando torneranno le coppe europee, vero similmente la Champions League”.

