Conte: «Raspadori? Desidero rinforzare, non indebolire il Napoli. Non sarò così stupido da lasciarlo andare»

Conte: «Ho insistito questa estate a non far partire i calciatori, avendo anche ragione, e lo farò anche a gennaio»

Negli ultimi giorni non si parla di altro. In una recente intervista a Vivo Azzurro Tv, Giacomo Raspadori ha chiesto maggiore minutaggio in campo, viste anche l’età e l’esperienza. Questo ha aperto le altre squadre a puntare su di lui… oggi però, in conferenza stampa, prima di Torino-Napoli, Antonio Conte ha escluso la possibilità che il 24enne di Bentivogolio possa andar via.

Ecco cosa ha detto l’allenatore dei partenopei alla vigilia della sfida valida per la 14esima giornata di Serie A: «È un giocatore importante, forte, e la mia intenzione è quella di rinforzare il Napoli, non di indebolirlo. Per il presente e per il futuro. Questo deve essere un messaggio chiaro per tutti, anche per i calciatori. Non dimentichiamo che quest’anno abbiamo solo il campionato e abbiamo la Coppa Italia, quindi non ho la possibilità di altri sfoghi in altre competizioni. Quando hai solo il campionato diventa difficile dare dei minuti».

Antonio Conte vorrebbe trattenere Raspadori: «Tutti hanno contribuito, non solo gli undici»

Il tecnico salentino ha poi proseguito: «Jack dopo i titolari è probabilmente quello più utilizzato, è un giocatore che sta crescendo e ho un’idea mia su di lui: sono molto contento. Non dimentichiamo che quando comunque dopo 13 partite ti ritrovi ad avere questa classifica vuol dire che hanno contribuito tutti, non solo gli undici. Deve essere chiaro: io voglio rinforzare il Napoli, non voglio indebolirlo. Sicuramente non sarò così stupido da lasciar andare via giocatori che ritengo forti. Ho insistito questa estate, avendo anche ragione, e lo farò anche a gennaio. Sicuramente non sarò così stupido da indebolire il Napoli».

