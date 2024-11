La Juve (ri)pensa a Raspadori, l’attaccante del Napoli piace a Thiago Motta (Tuttosport)

Il Napoli lo valuta circa 20 milioni e non lo cede in prestito. La Juve non ha quei soldi per gennaio a meno che non riesca a cedere uno come Fagioli che a Conte piace

La Juve (ri)pensa a Raspadori, l’attaccante del Napoli piace a Thiago Motta. Lo scrive Tuttosport a proposito della necessità di trovare un attaccante di riserva a Vlahovic. Al momento la squadra di Motta si ritrova senza attaccanti a causa proprio dell’infortunio del serbo e dell’indisponibilità di Milik.

La Juventus di Thiago Motta pensa a Raspadori, il Napoli chiede 20 milioni

Scrive Tuttosport che il primo obiettivo di Giuntoli è Zirkzee, ex Bologna che allo United sta trovando poco spazio:

“Il direttore tecnico Cristiano Giuntoli si guarda intorno per monitorare eventuali occasioni per una punta centrale

da approfondire qualora il recupero di Milik, atteso per la metà del prossimo mese, dovesse registrare nuovi altri intoppi significativi. Superfluo ricordare che al momento il sogno sarebbe quello di riuscire a ottenere in prestito dal Manchester United l’ex bolognese Zirkzee“.

Ma “c’è un altro bomber che è nei desiderata di Thiago Motta e si tratta di Raspadori, valutato dal Napoli circa 20 milioni. Il problema è che il club partenopeo non intende prestarlo anche se di fatto il suo minutaggio è stato contenuto anche alla luce del fatto che la squadra partenopea gioca poco non disputando le coppe. La Juve non ha i soldi per poter spendere a gennaio quella cifra a meno che non riesca a capitalizzare la cessione di un giocatore come Fagioli. Si tratta di un giocatore che piace anche a Conte ma si tratterebbe eventualmente di una operazione più in chiave prossima annata quando torneranno le coppe europee, vero similmente la Champions League“.

Già in estate Raspadori era stato accostato alla Vecchia Signora: Raspadori alla Juve e Chiesa al Napoli è un’idea che potrebbe evolversi quando i due arriveranno in ritiro (TuttoSport)

