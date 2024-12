Napoli, con la Fiorentina sono in ballo la cessione di Folorunsho e lo scambio Biraghi-Spinazzola (CorSport)

Con il Cagliari scambio di prestiti tra i portieri Caprile e Scuffet. Juan Jesus è destinato a restare al Napoli fino alla fine della stagione, su Rafa Marin Como e Villarreal

Il punto sul mercato del Napoli dal Corriere dello Sport. Sono vivi i contatti con la Fiorentina, in ballo i nomi di Folorunsho, Biraghi e Spinazzola. Contatti continui anche con il Cagliari per lo scambio Caprile-Scuffet. Rimane a Castel Volturno, almeno fino a fine stagione Juan Jesus, mentre si avvia verso l’uscita, in prestito, Rafa Marin.

Contatti continui tra Napoli e Fiorentina per tre giocatori

Scrive il Corriere dello Sport:

Anche Juan Jesus è destinato a restare al Napoli fino alla fine della stagione. Mentre è con il Napoli che bisognerà parlare per capire i margini di trattativa su Rafa Marin. Già, ora è il giovanotto spagnolo il difensore destinato a partire in prestito in questa finestra invernale: sulle sue tracce ci sono il Como e il Villarreal.

In difesa, il grande obiettivo è sempre Danilo. Non resta che capire il quando e il come: ha rifiutato il Milan, l’Al-Nassr, il Vasco e ogni soluzione diversa dal Napoli.

Molto vivo l’asse con la Fiorentina: sono in ballo la cessione di Folorunsho in prestito con diritto di riscatto compreso tra 8 e 9 milioni; nonché lo scambio di terzini di fascia sinistra Biraghi-Spinazzola. Sabato andrà in scena proprio Fiorentina-Napoli al Franchi: l’occasione per approfondire ogni aspetto. Con il Cagliari procede spedito lo scambio di prestiti tra i portieri Caprile e Scuffet.

Spinazzola bocciato, scrive la Gazzetta dello Sport:

“Quattro mesi dopo, Leonardo Spinazzola è stato praticamente congelato, sta nella terra dimezzo, gioca poco (264’ e solo 29’ nelle ultime sette gare), non garantisce ciò che Conte il Napoli prevedevano potesse fornire e dunque costringe a riflessioni prolungate”, riflessioni che portano a Cristiano Biraghi, esterno della Fiorentina in rotta totale con Palladino.

“C’è un fluidificante vecchio-nuovo stampo che può suscitare interesse in Giovanni Manna, perché l’esclusione (tecnica) di Cristiano Biraghi da Fiorentina-Lask ha aperto un fronte insospettabile: se Spinazzola trovasse squadra se ne potrebbe anche parlare e il Napoli, che ha pure Mario Rui fuori lista (con un ingaggio da due milioni euro) continuerebbe a girellare sulla propria fascia sinistra, in attesa di energia alternativa rassicurante”.

