Napoli, Folorunsho alla Fiorentina: bozza di accordo per un prestito con diritto di riscatto a 8-9 milioni (Pedullà)

Secondo quanto riporta Sky Sport, inoltre, prima di dare l’ok definitivo al trasferimento, il Napoli vorrebbe prima trovare il sostituto.

Ci sono novità sul futuro di Folorunsho. Il centrocampista del Napoli si avvicina sempre di più alla Fiorentina (che ha la necessità di trovare il sostituto di Bove). La trattativa tra Fiorentina e Napoli è ben avviata. Ne parlando sia Alfredo Pedullà che Sky Sport.

Il giornalista esperto di calciomercato scrive che “Michael Folorunsho viaggia sempre più spedito verso la Fiorentina”.

“La trattativa procede e c’è una bozza di accordo tra il centrocampista e il club viola. Adesso la Fiorentina lavora per perfezionare gli accordi con il Napoli, operazione in prestito con diritto di riscatto per complessivi 8-9 milioni. Trattativa molto bene avviata e fiducia in crescita“.

Folorunsho alla Fiorentina, il Napoli vuole prima trovare il sostituto

Sky Sport aggiunge in dettaglio che manca prima che il Napoli dia l’ok al trasferimento.

“La Fiorentina punta Michael Folorunsho. È il 26enne del Napoli il profilo individuato per rinforzare il centrocampo di Palladino. I viola lavorano per chiudere l’operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Per l’ok definitivo, però, il Napoli vorrebbe prima trovare il sostituto“.

L’agente Giuffredi a marzo: «È all’altezza del Napoli»

Mario Giuffredi, procuratore di alcuni calciatori del Napoli come Mario Rui è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli dove ha prima accusato Calzona per non aver messo in campo il suo assistito, e dopo parlato di Folorunsho.

«Folorunsho? Le parole di elogio da parte di Spalletti mi hanno reso orgoglioso, perché quando l’ho preso dal Bari abbiamo fatto un percorso che adesso lo vede protagonista a Verona e poi pronto eventualmente per mettersi a disposizione del Napoli per la prossima stagione, perché è all’altezza delle grandi squadre se addirittura il commissario tecnico della nazionale italiana lo elogia. ha fatto uno dei gol più belli del nostro campionato. Non escludo che sia Gaetano che Folorunsho possano essere presi in considerazione da Spalletti per l’Europeo di quest’anno»

