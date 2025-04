La Moto Gp è il regno dei Marquez, a Jerez Marc cade ma vince Alex. Bagnaia terzo

La classifica del motomondiale è un affare della famiglia Marquez. Alex primo a 140 punti, Marc secondo a 139. Dietro Bagnaia a 120.

A Jerez, in Spagna, trionfa il fratello minore dei Marquez, Alex, mentre Marc, partito dalla seconda posizione, cade, risale in 12esima posizione perde la testa del mondiale. Bagnaia chiude terzo.

In avvio è subito bagarre tra Bagnaia, Marquez e Quartararo. Dietro di loro spettatore interessato Alex Marquez. Il francese sulla Yamaha nei primi giri approfitta della lotta tra i piloti Ducati. Lotta accesa, viva, senza esclusioni di colpi. Bagnaia alla fine la vince, non senza rischi dopo un contatto con Marc.

Nel tentativo di recuperare la seconda posizione, Marc sbaglia e scivola. Chiuderà poi dodicesimo. Alle spalle di Bagnaia però sopraggiunge Alex che prima fulmina Bagnaia e poi conquista la prima posizione lasciando alle sue spalle Quartararo.

La classifica del motomondiale così diventa un affare della famiglia Marquez. Marc perde la prima posizione, scende in seconda con 139 punti. Primo Alex a 140 punti. Dietro di loro il solo Bagnaia con 120. Staccato in quarta posizione Morbidelli a 84 punti.

Se prima dell’inizio del campionato c’erano dubbi, ormai sono fugati: le gerarchie in Ducati sono chiarissime, e la guerra del box l’ha stravinta per manifesta superiorità Marc Marquez. Non bastasse il dominio in pista, i dirigenti della Rossa nemmeno si nascondono più. Ad esempio Davide Tardozzi che ad As più esplicito di così non potrebbe essere: “Penso che i tempi di Márquez abbiano dimostrato chi è il re in questo momento. Credo che abbiamo il re e il principe in Ducati. Abbiamo undici titoli mondiali ai box, una moto incredibile e non possiamo che essere felici”.

As chiede al Team Manager se la prospettiva di questo campionato è che Márquez vincerà ogni gara che porterà a termine, e che solo cadute o guasti potrebbero impedirlo. Tardozzi non lo esclude: “È una possibilità, ma penso che Pecco vincerà le gare quest’anno, battendo Marc, perché Marc è maturato al punto da sapere come arrivare secondo se si rischia troppo. Marc sa che deve vincere il campionato. Prima lasciamolo vincere, e poi lasciamolo fare quello che vuole. Il Marc di oggi è molto meglio di prima. Sta migliorando anno dopo anno, e quest’anno sarà un anno spaventoso”.

