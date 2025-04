Raspadori potrebbe farcela. Sennò Conte rischia Buongiorno, sposta Olivera e Spinazzola va davanti (Sky)

Ugolini: «Non ha un virus intestinale, come per McTominay. Filtra ottimismo» ma si deciderà all’ultimo momento. Conte ha già l’alternativa

In collegamento dal Maradona prima della sfida del Napoli contro il Torino, ha parlato Massimo Ugolini, che ha riportato aggiornamenti sulle condizione di Raspadori che da questa mattina non era andato in ritro con la squadra per la febbre.

«Arrivano notizie che fanno filtrare discreto ottimismo sulla presenza di Raspadori in campo contro il Torino. Non è stato un virus intestinale che lo ha colpito e quindi stanno cercando di capire se può giocare. C’è una possibilità concreta che possa essere a disposizione e scendere in campo dal primo minuto. C’è Buongiorno in panchina e non è escluso che scenda in campo dal primo minuto in caso di assenza di Raspadori. Quindi il Napoli scendere scenderebbe in campo con Buongiorno e Rrahmani centrali, Olivera di nuovo sulla fascia e Spinazzola alto tra i tre d’attacco».

Nicolato: «Raspadori mi ricorda i calciatori spagnoli, all’Inter completerebbe squadra e attacco»

Paolo Nicolato, intervistato da Tuttosport, ha parlato di Giacomo Raspadori, che lui lanciò nell’Italia Under 21. Il calciatore del Napoli sembra essere ben voluto da diverse squadre, tra cui l’Inter, che potrebbe optare per uno scambio con Davide Frattesi.

Con lei Raspadori ha partecipato a due Europei di categoria:

«L’avevo convocato sia nel primo che nel secondo biennio. Fece molto bene in coppia con Scamacca».

Che tipo di giocatore è oggi?

«Non c’è stata un’evoluzione particolare. E’ sempre stato capace di portare in campo la sua intelligenza. Sa riconoscere gli spazi, muoversi tra le linee, dialogare sul breve, è rapido nelle decisioni. E’ utilizzabile in tantissimi ruoli proprio per l’intelligenza che ha. Lo puoi mettere un po’ dappertutto, farà bene».

Quindi è perfetto nel sistema a due punte?

«Con me giocava così. Si muoveva con libertà dietro la prima punta. A me ricorda i giocatori spagnoli per la sua tecnica, per questo va benissimo pure come falso nueve».

Come lo vedrebbe nel 3-5-2 di Inzaghi?

«Bene. Andrebbe a completare il parco attaccanti dell’Inter. Davanti loro sono fortissimi, ma forse Raspadori completerebbe la squadra: un giocatore come lui attualmente non lo hanno».

Un eventuale scambio Raspadori-Frattesi a chi converrebbe di più?

«Credo che potrebbe essere uno scambio intelligente».

