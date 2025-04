A Sky: «Inzaghi è bravo a far giocare bene la squadra. Nella gestione però manca qualcosa. L’Inter si è fatta recuperare undici volte»

Di Canio: «Se gioca così, l’Inter farà fatica a vincere contro qualsiasi squadra»

A Sky Sport commentano la sconfitta dell’Inter in casa contro la Roma.

Paolo Condò: «Sarei molto curioso di sapere cosa Conte stia dicendo ai suoi giocatori. Non è ancora un match-point però è un passaggio importante. È un’opportunità enorme ma il Torino è in salute».

Paolo Di Canio: «Se dovesse vincere il Napoli, ma se l’Inter è questa farà fatica a risultato con altre squadre. Alla 15esima giornata aveva già sette punti in meno. Le motivazioni fanno la differenza. Allenatori sono bravi sulle motivazioni, Inzaghi è bravo a far giocare bene. Nella gestione però manca qualcosa. A Parma si è fatta recuperare. Undici volte si è fatta recuperare quest’anno. Inzaghi è bravissimo per alcun cose, meno in altre.

Marocchi: «Sono entrai in un tunnel che sottrae loro fiducia. Metterei al primo posto il punto di vista fisico, Calhanoglu non l’hai avuto per molto tempo, tutti quelli che hanno carattere, hanno anche una certa età. Ogni tanto le partite devono risolvere anche gli attaccanti.

ilnapolista © riproduzione riservata