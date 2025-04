Stiamo calmi. L’Inter sembra senza forze, sulle gambe, non crea una sola occasione da gol. Inzaghi stranamente tranquillo

Ucci ucci, l’Inter perde la terza partita di fila. Viva Roma, Ranieri, Soulé e persino Cristante

Stiamo calmi. L’Inter perde la terza partita di fila (dopo Bologna in campionato e Milan in Coppa Italia). Tre sconfitte in otto giorni. Sconfitta in casa 0-1 dalla Roma. Rete di Soulé nel primo tempo. I giallorossi hanno poi sprecato tante altre occasioni. L’Inter è parsa una squadra stanca, sulle gambe, incapace di creare una sola occasione da rete. La vittoria è stata meritata, anzi stretta ai giallorossi. L’Inter mercoledì sera giocherà a Barcellona la semifinale d’andata della Champions League.

Ranieri genio del football, ha schierato per la prima volta le due punte, con Dovbyk e Shomurodov, più Soulé e Pellegrini. I fatti gli hanno dato ragione. Cristante nel primo tempo da solo si è divorato un gol e ne ha fatto saltare un altro. Nella ripresa, invece, si è distinto per grinta e abnegazione.

Inzaghi è rimasto stranamente calmo, nessuna scena isterica. È stata l’unica vera novità di giornata.

Adesso Napoli e Inter sono a pari punti ma il Napoli ha una partita in meno.

