Ranieri: «Con le grandi non avevamo mai vinto e lo abbiamo fatto contro l’Inter»

A Dazn: ««Siamo venuti qui per vincere. A fine stagione andrò via, ho già consegnato il tesserino a Coverciano».

La Roma di Claudio Ranieri sbanca il Meazza con una vittoria pesantissima ai danni dell’Inter che vede la formazione giallorosso lanciarsi prepotentemente per un posto in Champions League, con i nerazzurri che rischiano di perdere il primo posto in classifica in attesa del match di questa sera tra Napoli e Torino al Diego Armando Maradona.

I 90 minuti di San Siro sono stati decisi dalla rete di Mathias Soule, che ha battuto Sommer nel primo tempo regalando il gol dei tre punti alla propria squadra. Al termine del big match che si è disputato alle 15:00 l’allenatore della Roma, Ranieri, si è presentato ai microfoni di Dazn dove ha espresso tutta la propria soddisfazione per il successo della sua squadra.

Ranieri esulta: «Volevamo vincere e ci siamo riusciti»

Il tecnico giallorosso ha aperto il post partita complimentandosi con i propri giocatori e dedicando il successo ai tifosi romanisti, i quali non hanno potuto prendere parte alla trasferta di San Siro:

«Siamo venuti qui per vincere! Dedichiamo la vittoria ai nostri tifosi che non sono potuti venire a Milano per sostenerci. Sapevamo che giocavamo contro l’Inter e ai ragazzi ho detto che se gli episodi sarebbero stati dalla nostra avremmo potuto farcela».

Ranieri ha poi continuato l’intervista ricordando che la vittoria contro l’Inter è stato il primo successo della formazione capitolina arrivata in un big match in questa stagione:

«Io sono contento per i tifosi e i giocatori, non era facile perchè con le grandi non avevamo mai vinto e oggi lo abbiamo fatto contro l’Inter. Ora pensiamo alla Fiorentina».

Addio a fine stagione e record di vittorie per 1-0

Per mister Ranieri sta arrivando il tramonto sulla propria carriera e, nel corso del post partita di DAZN, l’allenatore ha ricordato il suo ritiro al termine del campionato:

«Ora penso alla Fiorentina, a fine stagione andrò via, ho già consegnato il tesserino a Coverciano».

In chiusura, il tecnico giallorosso ha evidenziato l’importanza della vittoria odierna e i tanti successi arrivati con il risultato di 1-0:

«Nel primo tempo avevamo fatto molto bene con molte occasioni. Sono diverse partite che perdiamo tante occasioni ma alla fine vinciamo 1-0, e questo è l’importante».

