Ha 31 anni, è in scadenza, può accordarsi subito con un club straniero. Ha superato un periodo difficile. Amorim ne apprezza le doti di leader

Maguire al Napoli? Per Athletic è un’opzione, a Conte piacciono i calciatori della Premier

Ha tutte le sembianze della boutade di calciomercato. Ma Maguire al Napoli vale qualche riga. Di certo sembra ormai chiaro l’identikit del difensore centrale chiesto da Conte. Un difensore esperto, visto che da settimane si parla con insistenza di Danilo il brasiliano della Juventus. Non c’è solo Danilo. Secondo il giornale The Ahtletic ci sarebbe anche Harry Maguire il discusso difensore inglese del Manchester United. È nella medesima situazione contrattuale di Danilo. Da gennaio può raggiungere accordi con altri club, come Danilo. Anche se entrambi i contratti scadranno a giugno, ovviamente.

Maguire ha 31 anni, vanta 67 presenze nella Nazionale inglese. Lo scorso anno è stato obiettivo della contestazione dei tifosi dello United. Gioca lì da sei anni. Quest’anno vanta nove presenze in Premier. Ha giocato titolare il derby vinto contro il Manchester City, con Amorim in panchina.

Maguire dopo McTominay?

The Athletic scrive:

che il suo contratto scade a fine stagione ma lo United ha l’opzione per un altro anno. A meno che il difensore non accettasse di trasferirsi a gennaio in una squadra straniera. Anche se lo United non vorrebbe cederlo del tutto gratuitamente. Se lo United dovesse provare a far scattare l’opzione dopo che Maguire ha trovato l’accordo con un’altra squadra, la Fifa potrebbe intervenire per risolvere il contenzioso. In genere, in queste controversie l’organo di governo del calcio mondiale favorisce i giocatori.

Athletic scrive che fin qui i contatti tra United e Maguire sono stati positivi.

Poi, aggiunge il giornale on line acquistato dal New York Times:

il Napoli sta monitorando i difensori centrali e si dice che considera Maguire come un’opzione valida, specialmente dopo il successo in Serie A del suo ex compagno di squadra Scott McTominay. L’allenatore Antonio Conte è appassionato di giocatori della Premier League.

Anche il Fenerbahce di Mourinho è interessato al difensore centrale inglese.

Maguire, ricorda Athletic, fu pagato 80 milioni sterline dallo United nel 2019. Arrivava dal Leicester.

Quel prezzo a volte ha reso la vita dura per Maguire all’Old Trafford ma ora sta disputando una buona stagione, in particolare a Villa Park e contro il Manchester City all’Etihad Stadium quando ha bloccato Erling Haaland. (…) Maguire ha tolto la fascia da capitano a Bruno Fernandes nella vittoria 4-0 dello United sull’Everton all’inizio di questo mese e si dice che Amorim apprezzi le sue qualità di leadership.

