Lorenzo Buffon: «Boniperti? Lorenzi lo ribattezzò Marisa ma Giampiero era un grande amante delle donne»

Lo storico portiere al Corsera: «Ero in macchina con Lorenzi e un vigile mi fermò per multarmi in pieno centro a Milano. Perché ero con un interista».

Il Corriere della Sera ha intervistato Lorenzo Buffon un mito del calcio, portiere del Milan che vinse ben 4 scudetti. Oggi ha 95 anni si racconta così:

«Ho appena fatto una piccola operazione per un’ernia, per questo mi vede con una stampella. Ma guido ancora, faccio un po’ di ginnastica, mangio con moderazione, ho eliminato l’alcol e il fumo. Poi dipingo, sto con lamia seconda moglie Loredana e guardo le partite del mio Milan, anche se in tv parlano troppo».

È vero che l’Udinese la scartò da ragazzo perché era troppo alto?

«Sì, andai al Portogruaro e attraverso un dirigente che aveva contatti con il Milan, a giugno del 1949, un mese dopo la tragedia del Grande Torino per cui tifavo, mi ritrovai a Milano come quarto portiere. Ma scalai in fretta le gerarchie, ricordo ancora il mio amico Liedholm che mi disse: “domani tu jocare…”. E non sono più uscito, centrando il primo scudetto a 21 anni».

Era il Milan del Gre-No-Li, Gren, Nordhal, Liedholm. A chi è più legato?

«Nils resta indimenticabile, mi ha insegnato tutto, perfino come portiere: tanti segreti della mia presa ferrea li devo a lui, che aveva già l’occhio dell’allenatore».

Leggi anche: Il paradosso di Cesarone: le ‘Maldinate’ in campo, il gioco all’italiana in panchina

La chiamavano Tenaglia.

«Difficilmente mi facevo sfuggire il pallone: allenavo la presa stringendo per ore i tappi della birra fra le mani»

In Nazionale chi era il suo punto di riferimento in anni complicati per l’Italia?

«Boniperti, il mio compagno di stanza. Lorenzi lo aveva ribattezzato Marisa, ma Giampiero era un grande amante delle donne».

Non per niente Lorenzi era chiamato «Veleno»…

«Una volta ero in macchina con lui, guidavo io e un vigile mi fermò per multarmi in pieno centro a Milano. Perché ero con un interista, disse. Ma riuscii a farmela togliere».

Quando ha visto Daniel Maldini in campo prima con il Milan e poi quest’anno con la Nazionale che cosa ha provato?

«Una grande emozione. Ero a Udine quando suo padre Paolo esordì in A nel 1985. Nonno Cesare era un compagno e un amico e le racconto un segreto: quando andai all’Inter lo convocarono a casa mia, perché volevano prendere anche lui. Ma disse di no».

ilnapolista © riproduzione riservata