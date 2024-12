Lookman: «Cos’ha di speciale Gasperini? La sua intensità e una volontà di ferro. Ti porta a superare i tuoi limiti»

A As: «La palla della tripletta in finale di Europa League la tengo nascosta in un posto speciale! Scudetto? No, guardiamo partita dopo partita»

Nell’agosto 2022 Ademola Lookman è arrivato a Bergamo. È entrato di diritto nella storia della Dea dopo la tripletta in finale di Europa League che ha permesso alla sua squadra di vincere il primo trofeo internazionale. Questa sera, dopo lo scontro in Supercoppa europea, l’Atalanta affronta per la seconda volta il Real Madrid e i pronostici non sono a favore dei Blancos. As ha intervistato l’attaccante nigeriano.

Lookman: «Scudetto? No, guardiamo partita dopo partita»

L’Atalanta è “on fire”?

«La squadra è molto forte, mentalmente parlando. La capacità di stare insieme, in tutti i momenti, di essere coerenti per lunghi periodi è fondamentale. Speriamo di poter continuare così, perché è ciò che ci rende forti come lo siamo adesso».

Si parla della possibilità di vincere lo scudetto?

«No, no. Siamo concentrati su ogni partita, nel presente, partita dopo partita. È la stessa cosa che accadde l’anno scorso in Europa League. Durante la competizione non abbiamo parlato se avremmo potuto vincere o meno. Stavamo solo guardando la prossima partita. Partita dopo partita, questo è il segreto».

La stagione non è iniziata tanto bene. Quale chiavi ha usato l’allenatore?

«Sappiamo come squadra da dove veniamo, cosa abbiamo ottenuto la scorsa stagione e quanto tutto sia stato speciale. E questo ci ha dato molta fiducia. Sappiamo che è dura, ma abbiamo molta fiducia in noi stessi. Pensare così, ogni giorno, fa la differenza. Perché siamo tutti uniti e ci sosteniamo a vicenda».

Tutto è iniziato con una partita contro il Real Madrid a Varsavia…

«Sì, abbiamo giocato contro di loro ad agosto. Abbiamo perso, è stata una partita molto combattuta. Questa volta sarà diverso».

C’è desiderio di vendetta?

«Parlare di vendetta non è il modo migliore di vedere la cosa. Dobbiamo fare la nostra partita».

Lookman è entrato nei finalisti del Pallone d’Oro, grazie soprattutto dopo la grande Europa League:

«Beh, non era qualcosa che avevo in mente. Tipo: “Devo essere sulla lista”. Ma quando le cose vanno così è ancora meglio, lo apprezzi di più. Quando lavori duro, stabilisci obiettivi, li raggiungi e vieni riconosciuto per questo, è incredibile».

La finale il giorno più bello della tua carriera?

«Uno dei migliori. Ma se ci penso c’è di più. Quando ho firmato il mio primo contratto da professionista a 18 anni. È stato davvero speciale. E il mio debutto per la Nigeria! Sì, mi è quello il giorno più bello della mia carriera».

Dove tieni la palla della tripletta?

«In un posto speciale! L’ho nascosto lontano, non lasciare che me lo portino via (ride)».

Ricordate il discorso di Gasperini a Dublino?

«Sì, ci ha detto che era una partita da ricordare, ha detto che dovevamo dimostrare la nostra voglia di lottare, la nostra aggressività, la nostra voglia di vincere. Dimostrare che volevamo davvero il trofeo. E ce l’abbiamo fatta (sorride)».

Cos’ha di speciale Gasperini?

«La sua intensità e volontà di ferro. Ha un carattere forte e che ti porta a voler dare sempre di più, a superare i tuoi limiti. Ti mostra sempre i modi per migliorare e questo è essenziale. Come individuo vuoi sempre migliorare e quando hai un allenatore che ti guida a questo è spettacolare».

È difficile per un giocatore, di fronte a così tanti riconoscimenti, non lasciarsi andare un po’?

«Dipende da come lo prendi. È bello che tutti ti lodino, ma a volte hai bisogno di sentire le cose dalle persone che sono con te, che sono nel tuo angolo. Per me questo è più importante degli elogi. È la chiave del successo».

