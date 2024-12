Ora è il Real Madrid a dover temere l’Atalanta, le parti si sono invertite (So Foot)

Solo Barça, Bayern e Chelsea hanno segnato più reti della Dea (38). Dal 2016 una cosa è rimasta uguale: la presenza di Gian Piero Gasperini

So Foot si è innamorato dell’Atalanta. Domani la Dea affronta il Real Madrid in Champions. La squadra di Gasperini è forte di un quinto posto in Europa, il che significa qualificazione diretta agli ottavi. Opposta la posizione di Ancelotti che non può più permettersi di sbagliare perché significherebbe mettere a rischio anche i playoff.

Dal 2016 una cosa è rimasta uguale all’Atalanta: la presenza di Gian Piero Gasperini

La trasferta però del Real a Bergamo rischia di diventare una partita particolarmente complicata. Scrive infatti So Foot:

“È semplice, i giocatori di Gian Piero Gasperini stanno dando spettacolo nel panorama nazionale e continentale: 38 reti segnate in 15 giornate di campionato e 11 reti in 5 partite di Coppa dei Campioni, con 16 tiri tentati di media a partita. Solo Barça, Bayern e Chelsea hanno trovato la rete di più nei cinque maggiori campionati da inizio stagione, cosa che permette alla Dea di conquistare il primo posto in Serie A e il quinto in Champions League“.

Dal 2016, all’Atalanta “una cosa è rimasta uguale: la presenza di Gian Piero Gasperini in panchina. L’uomo che compirà 67 anni a gennaio non è ancora pronto per andare in pensione e continua a portare avanti la squadra che sta costruendo da allora“.

“La formazione di questa stagione porta con orgoglio la sua impronta – conclude So Foot – attaccando in tutte le direzioni, correndo in ogni spazio libero, premendo fino allo sfinimento e lasciando qualche buco alle sue spalle (17 gol subiti in Serie A, peggior difesa delle prime sette squadre insieme alla Lazio). Le esigenze di questo allenatore rigido permettono di tirare fuori la quintessenza del suo gruppo“.

Domani Atalanta-Real Madrid. “Contro il Real, la Dea ha l’occasione di sferrare un colpo grosso. I madrileni non hanno più possibilità di commettere passi falsi. Lo scorso agosto le due squadre si erano già affrontate in Supercoppa Europea, e il Real ha vinto senza troppa fatica. Da allora la tendenza si è radicalmente invertita, e l’Atalanta ora arriva lanciata“.

