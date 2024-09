In pochi pensavano che Lookman potesse essere mai nominato tra i 30 migliori giocatori del mondo (Telegraph)

Dal rigore horror contro il West Ham alla tripletta in finale di Europa League, la prima dal 1975. Prima di arrivare a Bergamo, il suo record era di 8 gol in una stagione

In Inghilterra ancora non si spiegano come Lookman sia diventato Lookman. E lo ricordano ogni volta che ne hanno l’occasione. Questa sera l’Atalanta ospita l’Arsenal in occasione della partita di Champions League. E il Telegraph coglie la palla al balzo. Non si capacita di come il nigeriano sia tra i trenta migliori giocatori del mondo.

“In pochi se lo sarebbero mai aspettato. Eppure eccolo lì, l’ex ala del Charlton Athletic nato a Wandsworth, presente nella lista più prestigiosa del calcio mondiale. Non molto tempo fa, Lookman era probabilmente più noto ai tifosi di calcio inglesi per il suo rigore fallito contro il West Ham nel novembre 2020. Uno dei peggiori calci di rigore della Premier League“.

Lookman più Gasperini uguale tripletta in finale di Europa League

“Oggi Lookman ha una fama molto più impressionante“. Questo perché “i tre gol di Lookman in finale di Europa League con l’Atalanta, contro un Bayer Leverkusen che non perdeva da 51 partite, rappresentano una delle più grandi triplette nella storia del calcio europeo“. Era la prima tripletta in una finale Uefa dal 1975.

Lookman magari non ruba l’occhio spesso come Grealish, Bukayo Saka o tutti quei baby fenomeni cresciuti in accademie prestigiose. “Il suo è un calcio un po’ più grezzo e poco raffinato. Questo lo rende ancora più spettacolare quando brilla, come ha fatto nella finale di maggio e pochi giorni fa in Serie A contro la Fiorentina”.

“Prima di trasferirsi in Italia, il maggior numero di gol che aveva mai segnato in una singola stagione era stato di otto. Da Londra alla Lombardia, il viaggio per Lookman non è stato semplice. Il talento c’è sempre stato, però, e all’Atalanta ha finalmente trovato un ambiente in cui può prosperare“.

