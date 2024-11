Messi attacca l’arbitro in Paraguay-Argentina: «Cagòn, non mi stai piacendo»

Lionel Messi si è rivolto al direttore di gara con una frase “particolare”. Qualcuno si è chiesto come mai non sia stato nemmeno ammonito

Durante Paraguay-Argentina, valida per la Qualificazione al Mondiale 2026, terminata 2-1, Lionel Messi si è reso protagonista di un gesto alquanto discutibile, rivolto all’arbitro brasiliano Anderson Daronco.

Paraguay-Argentina, Lionel Messi su tutte le furie accusa l’arbitro

«Tu eres un cagón, no me estas gustando», queste le parole di Messi al direttore di gara. Una frase del genere pronunciata durante il match potrebbe costargli alcune sanzioni disciplinari.

L’attaccante dell’Inter Miami era furioso per la direzione di gara. In particolare la contestazione era per la decisione di non assegnare il secondo cartellino giallo al difensore Omar Alderete per un fallo commesso su di lui al 37′. Il mancato soddisfacimento si è trasformato in rabbia, quando lo stesso Alderete, difensore del Getafe, ha segnato il secondo gol del Paraguay, regalando la vittoria alla sua squadra.

«Te la stai facendo addosso, non mi stai piacendo», avrebbe detto Lionel, affranto per la seconda sconfitta dell’Argentina nelle qualificazioni al Mondiale del 2026. In molti si sono chiesti come mai l’ex Stella del Barcellona non abbia ricevuto nemmeno un cartellino di ammonizione.

