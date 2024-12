La Superlega è tornata e promette un montepremi di 2,7 miliardi di sterline (Sun)

Questa volta si chiamerà “The Unify League” e, secondo il tabloid inglese, dovrebbe esordire a settembre 2026

Più di tre anni dopo che l’idea originale che si è schiantata nello spazio di 48 ore, i promotori della SuperLega, A22, sono tornati con un nuovo progetto. Questa volta si chiamerà “The Unify League”.

Il Sun spiega con dovizia di particolari lo svolgimento e le regole.

Ci saranno 96 squadre in totale che competono su quattro livelli interconnessi, garantendo che la qualificazione sia basata sul merito piuttosto che sull’inclusione automatica. La competizione sarà su livelli. Il massimo livello, la Star League, comprende 16 club divisi in due gruppi di otto, che giocheranno partite in casa e in trasferta. Poi il secondo livello, la Gold League, la stessa struttura con altre 16 squadre. Infine ci saranno altre due competizioni aggiuntive – Blue e Union – che saranno costituite da quattro campionati di otto partecipanti i ciascuno. Facendo due conti sarebbero 16 squadre nel primo livello, 16 nel secondo e 64 negli ultimi due, per un totale di 96 squadre.

La Premier League avrà tre partecipanti garantiti nella competizione d’élite, due posti nella seconda e fino a cinque ulteriori slot nella coppia rimanente. A differenza del primo e ampiamente criticato progetto di Super League, questa volta l’ingresso alla competizione avverrà seguendo i piazzamenti nei rispettivi campionati nazionali della stagione precedente. Due posti nella Star League, e sette in Gold, saranno guadagnati attraverso una serie di turni di play-off, con i vincitori delle due competizioni che guadagneranno posti automatici nel livello superiore per la stagione successiva.

Sebbene non sia stata fissata alcuna data di inizio secondo il Sun il lancio della competizione dovrebbe essere a settembre 2026 e le 14 partite della fase a gironi si estenderebbero da settembre ad aprile, secondo gli organizzatori. Riguardo ai premi non ci sono certezze, ma il tabloid scrive A22 ha promesso 330 milioni di sterline in pagamenti di “solidarietà” per sostenere club e nazioni più piccoli, mentre il montepremi totale dovrebbe superare l’attuale fondo di 2 miliardi di sterline per la Champions League e 700 milioni di sterline per l’Europa e la Conference League combinata.

