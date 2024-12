Alla Uefa hanno accolto con maturità la richiesta della Superlega: «Una pantomima natalizia, è una str*****a»

Fonti interne alla Uefa rivelano al Times che “un personaggio di spicco ha descritto l’ultimo piano come «una stro*****» e una «pantomima natalizia»”

A22 rilancia la Superlega, non molla. Oggi la società che cura gli interessi della Superlega ha inoltrato a Uefa e Fifa la richiesta di riconoscimento della competizione. Dalla federazione europea la risposta non è ancora arrivata ufficialmente, ma fonti del Times rivelano che hanno accolto la notizia con discreta maturità. «Una pantomima natalizia, è una stronzata», sembra essere il commento a caldo interno alla Uefa.

Dal comunicato diffuso da A22 pare che la Superlega si chiamerà Unify League e che sarà una competizione basata sul merito. La società ha infatti in questi mesi dialogato con club, federazioni e stakeholder (non si sa bene chi siano questi club e federazioni) per modificare i criteri di selezione e qualificazione alla competizione.

Dal Times: “Un personaggio di spicco della Uefa ha descritto l’ultimo piano come una «pantomima natalizia»”

Scrive il Times

“Gli addetti ai lavori della Uefa insistono sul fatto che non ci sono quasi possibilità che la Unify League sostituisca la Champions League, che è stata rinnovata questa stagione con un formato a 36 squadre e campionato unico in sostituzione della vecchia fase a gironi. Un personaggio di spicco ha descritto l’ultimo piano come «una stronzata» e una «pantomima natalizia». La Unify League dovrebbe superare quattro test (amministrativo e finanziario, sportivo e tecnico, etico e merito sportivo) per essere approvata. Far approvare il merito sportivo significherebbe ottenere l’accordo delle leghe europee e dell’European Club Association (Eca), entrambe fortemente contrarie alla competizione“.

A22 Sports Management non molla sul progetto Superlega. In una nota ha anche affermato di aver collaborato con club, federazioni e stakeholder per modificare il sistema di qualificazione alla Superlega. Ma quali sono i club? Al momento dentro la Superlega ci sono ufficialmente solo Barcellona e Real Madrid. E con quali federazioni ha parlato A22? Non erano tutti contro la costituzione della Superlega nonostante la sentenza della Cgue (Corte di giustizia europea).

La società ha annunciato oggi la presentazione di una proposta a Uefa e Fifa per ottenere il riconoscimento ufficiale delle sue nuove competizioni calcistiche europee.

“Secondo la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Cguw) qualsiasi competizione, la cui qualificazione sia inclusiva, meritocratica e compatibile con il calendario complessivo, può essere avviata ufficialmente”, si legge nella nota.

“La proposta incorpora i feedback ricevuti da una rilevante varietà di stakeholder del calcio nel corso degli anni e in particolare dopo la sentenza della Cgue. Una caratteristica chiave è il sistema di qualificazione rivisto, grazie al quale la partecipazione dei club è basata sulla performance annuale nei campionati nazionali. La proposta è anche pienamente allineata con la definizione Uefa del Modello Sportivo Europeo”.

“Il sistema di qualificazione annuale modificato è stato in gran parte sviluppato in seguito alle discussioni con i club, le leghe e altre parti. Queste discussioni sono aumentate significativamente dopo la sentenza della CGUE, che ha generato un ambiente più costruttivo per un dialogo aperto”, conclude la nota.

