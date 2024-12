In Spagna inventano i “punti meritati” per il Como: “Dovrebbero essere noni per quanto creano”

Marca: hanno 12 punti, più 7 quelli meritati; sarebbero ora a 19. Poi elenca le “qualità” del gioco di Fabregas: possesso palla, difesa alta, tanti tiri in porta. Ma sono sul punto di retrocedere.

In Spagna inventano i “punti meritati” per il ricco Como di Cesc Fabregas; “giocano bene, ma non riescono a vincere”. Secondo un rapporto utopistico tra punti attuali e meritati, la squadra lombarda dovrebbe essere al nono posto in Serie A.

Il Como sarebbe nono se non fallisse la maggior parte delle occasioni da gol: il calcolo utopistico

Marca scrive:

La classifica non mente: il Como 1907 è sull’orlo della retrocessione. Hanno cinque sconfitte e quattro pareggi in stagione, ma è la squadra che “meriterebbe” più punti; tra punti attuali (12) e quelli “meritati” (7), sarebbero in nona posizione. Sono la seconda squadra che ha subito il maggior numero di gol in Serie A, ma hanno un’alta percentuale di possesso palla di media (56,2%, il 19° club tra tutti i principali campionati europei), quasi mai giocano con palla lunga ed è una delle squadre che usa la difesa più alta in tutta Europa. Non difendono così male per subire così tanti gol; sono la seconda squadra con il peggior rapporto tra reti subite e occasioni concesse all’avversario, solo il Bayern di Kompany sta facendo peggio.

Anche i loro migliori talenti stanno mancando; Nico Paz ha avuto un calo, Patrick Cutrone non segna dal 29 settembre. Sono la quinta squadra in Serie A che produce più tiri in porta, 187. La Roma di Ranieri sarà la prossima avversaria, un grande ostacolo per Fabregas e per macinare punti.

Giulietta è ‘na zoccola ha fatto scuola. E storia. È uno degli striscioni più citati nella storia del calcio italiano. Storia ahinoi zeppa di striscioni illeggibili farciti di rime baciate, che spesso esprimono pensierini da seconda elementare sulla difesa della maglia, della città, dell’onore e della dignità. Il nulla impastato col niente. “Giulietta è ‘na zoccola” fu un lampo nel buio e decenni dopo i sostenitori del Como hanno provato in qualche modo a emulare i loro colleghi partenopei. Non ci sono riusciti. La loro è stata una versione volgare, per nulla poetica. La loro è stata una versione volgare, per nulla poetica. Hanno esposto lo striscione: “L’unica vostra storia: il racconto di una monaca puttana”.

