Napoli-Como 3-1, tris del Napoli per battere un Como audace. Rileggi la partita.

Il Napoli di Conte cala il tris contro il Como di Fabregas dopo una gara molto combattuta. I gol di McTominay, Lukaku e Neres da parte dei partenopei. Continua il filotto per gli azzurri che continuano a rimanere in vetta alla classifica

Il Napoli affronta il Como al Maradona per la settima giornata di Serie A, i partenopei vengono dai successi contro Monza e Palermo, mentre il Como è riuscito a vincere le prime due gare di questo campionato contro Atalanta e Verona entrambe con punteggio di 3-2. Conte decide di affidarsi agli stessi undici delle ultime due di campionato che incominciano a creare il blocco fisso della squadra.

95′ Finisce la partita al Maradona. Il Napoli batte il Como 3-1!

94′ Un minuto alla fine, poco da dire. Il Como ha mollato la presa sul match

90′ Dentro anche Gilmour per Lobotka, assegnati anche cinque di recupero

88′ Esce Lukaku, il belga protagonista di due assist e un gol. Al suo posto Simeone. Dentro anche Spinazzola per Olivera

87′ Neres realizza il 3-1! Lukaku serve alla perfezione il brasiliano in profondità, tutto solo non sbaglia davanti ad Audero

85′ McTominay conquista un fallo prezioso per far salire i suoi in un momento di difficoltà

82′ Ultimi dieci al Maradona

78′ Entrano Maccocchi e Neres, fuori Politano e Kvara

77′ Fallo su Kvara in ripartenza sulla fascia sinistra, punizione interessante sulla trequarti

75′ Kvara sciupa un’occasione volendo fare tutto da solo, il tiro è preda facile di Audero

74′ Il Como continua a giocare il pallone con qualità, il Napoli aspetta per ripartire

71′ Angolo per il Como dopo il tiro di Cutrone chiuso da Buongiorno

67′ Primi cambi, solo Fabregas opera mentre Conte aspetta

63′ Kvara in ripartenza arriva in area e viene chiuso con probabile fallo, l’arbitro ravvisa tutto regolare

60′ Tiro di Kvara dentro l’area, Van der Brempt lo chiude all’ultimo

58′ Animi tesi in campo e fuori dopo un fallo su Anguissa, giallo per Strefezza dopo la decisione dell’arbitro

55′ Il Como non ci sta a questo nuovo vantaggio, continua ad attaccare

52′ Lukaku realizza il rigore tirando centrale e potente, Audero aveva deciso per un lato

50′ Calcio di rigore per il Napoli! Intervento falloso su Olivera dopo una pressione alta del Napoli con Lukaku

48′ Avvio di personalità degli uomini di Fabregas

Inizia il secondo tempo

46′ Finisce il primo tempo al Maradona

45′ Un minuto di recupero

43′ Pareggio del Como con il tiro da fuori rasoterra di Strefezza, imparabile per Caprile

40′ Quando il Napoli si sbilancia per colpire, gli ospiti provano ad usare la velocità di Fadera e Strefezza per ribaltare. Nell’ultima azione Fadera è ripartito ma Di Lorenzo è stato perfetto in chiusura

35′ Il Como ha alzato le linee, gli azzurri attaccano con maggiori difficoltà

31′ Palo clamoroso del Como con Paz, Caprile questa volta era battuto. probabilmente

29′ Kvara prova il gol olimpico da corner, ma Audero è attento

27′ Giro palla più lento ora, Lukaku e Kvara iniziano ad essere oscurati da raddoppi di marcatura

24′ Grande tiro di Nico Paz da fuori, palla fuori di poco ma Caprile c’era

20′ Fase di equilibrio maggiore, allentata la presa

16′ La pressione degli azzurri è incessante, la retroguardia del Como è sotto pressione

12′ McTominay continua a gestire con grande qualità, apertura perfetta sulla sinistra ma poi Kvara sciupa tutto

8′ Il Como inizia a farsi vedere dalle parti di Caprile

6′ Continua il possesso dei padroni di casa.

3′ Partenza feroce degli azzurri

1′ Subito vantaggio del Napoli con McTominay, assist di Luaku per l’inglese che si è inserito alla perfezione

1′ Inizia il match!

Formazioni ufficiali di Napoli e Como

Napoli (4-3-3): Caprile; Di Lorenzo, Rrahamani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia all.Conte

Como (4-2-3-1): Audero; Van der Brempt, Dossena, Kempf, Moreno; Sergi Roberto, Perrone; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone all. Fabregas

