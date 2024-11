I tifosi del Como: striscione sulla monaca di Monza, versione volgare di quello dei napoletani su Giulietta

Como-Monza, dalla curva hanno srotolato: “L’unica vostra storia: il racconto di una monaca puttana”. Non c’è poesia

Giulietta è ‘na zoccola ha fatto scuola. E storia. È uno degli striscioni più citati nella storia del calcio italiano. Storia ahinoi zeppa di striscioni illeggibili farciti di rime baciate, che spesso esprimono pensierini da seconda elementare sulla difesa della maglia, della città, dell’onore e della dignità. Il nulla impastato col niente. “Giulietta è ‘na zoccola” fu un lampo nel buio e decenni dopo i sostenitori del Como hanno provato in qualche modo a emulare i loro colleghi partenopei. Non ci sono riusciti. La loro è stata una versione volgare, per nulla poetica. Oggi si è giocata Como-Monza e i tifosi comaschi hanno esposto lo striscione: “L’unica vostra storia: il racconto di una monaca puttana”.

L’incontro è poi finito 1-1. Pareggio che ha lasciato le due squadre nei bassifondi della classifica: Monza penultimo e Como terzultimo. Como osannato dalla critica perché allenato da Fabregas che secondo i nullologi offre un calcio propositivo e affascinante.

