Fabregas: «Datemi Lobotka, è meraviglioso. Mi fanno impazzire i giocatori così, ti fanno vincere la partita»

Fabregas ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn dopo la sconfitta del Como contro il Napoli.

Il suo commento sulla partita:

«Non sono soddisfatto perché abbiamo perso e volevamo venire qui a vincere. Ho sbagliato sicuramente io, ma mi è piaciuto molto il coraggio. Questa è la nostra identità, il nostro stile di gioco. Sono orgoglioso dei primi 60 minuti fatti. Poi la rosa del Napoli ha fatto la differenza, gli ha permesso di alzare il livello con Neres e non solo. Ma penso che per un’ora abbiamo fatto una grande partita. Vedere il Napoli, una squadra che può vincere lo Scudetto, non riuscire a trovare la soluzione contro di noi mi dà fiducia».

L’elogio di Fabregas a Lobotka

In cosa cercherà di migliorare nella fase difensiva?

«Loro hanno iniziato in maniera perfetta, ma dopo quello non ricordo che siamo andati tanto in difficoltà. Poi se parli degli ultimi venti trenta minuti, ti dico di sì. Prima di questo non ricordo tante occasioni, loro hanno tanti giocatori che hanno vinto lo scudetto. Datemi Lobotka per favore, è meraviglioso. Mi fanno impazzire i giocatori così. Sono giocatori che ti fanno vincere la partita».

Su Conte:

«Ho parlato dieci minuti con lui. E’ un allenatore che ha vinto tutto, ha allenato grandi giocatori. E’ un piacere per me averlo messo un po’ in difficoltà, è uno degli allenatori più forti degli ultimi 10/15 anni».

Il Napoli è solido. Solidissimo. Vince ancora e resta in testa alla classifica. Da solo. Batte 3-1 il Como in una partita tutt’altro che semplice. In cui Lukaku è entrato in tutti i gol: due assist e un rigore. E meno male che non serviva. I social sono davvero uno dei mali contemporanei, hanno dato voce a chi un tempo neanche nei bar poteva parlare. Lukaku ha dimostrato ancora una volta di essere un grande giocatore. Speriamo che non venga rimesso in discussione alla prima partita senza reti.

