Il Torino ha presentato una prima offerta ufficiale al Chelsea per Casadei (Sky Sport)

L’intenzione è di prenderlo a titolo definitivo, una soluzione “alla Nico Paz al Como”, con il club inglese che avrebbe il diritto di recompra. Anche Lazio (e forse Napoli) sul giocatore.

Secondo quanto riporta Di Marzio, citando Sky Sport, il Torino ha presentato una prima offerta ufficiale al Chelsea per Casadei. Questa mattina il Corriere dello Sport scriveva di un possibile interessamento del Napoli per il gioiellino italiano.

Offerta del Torino al Chelsea

Scrive Di Marzio su X:

“Torino, prima offerta ufficiale al #Chelsea per Casadei, Sky Sport“.

Sul sito dell’esperto di calciomercato si legge:

“Il Torino si muove sul mercato in vista dell’apertura a gennaio: presentata la prima offerta al Chelsea per Casadei. I granat devono rinforzare alcuni reparti e uno di questi è il centrocampo. Tra i nomi valutati dal club, c’è anche quello di Cesare Casadei del Chelsea, per il quale è stata fatta una prima offerta ufficiale. Il Torino ha presentato una prima offerta ufficiale al Chelsea per Cesare Casadei con l’intenzione di prenderlo a titolo definitivo. Si tratta di una soluzione “alla Nico Paz al Como”, con il club inglese quindi che avrebbe il diritto di recompra sul giocatore. Tra le altre squadre interessate al classe 2003 c’è anche la Lazio che per ora resta vigile“.

Folorunsho in uscita dal Napoli, per sostituirlo si pensa a Casadei (CorSport)

Nel mercato del Napoli ritorna un nome gradito a molti a Castel Volturno. Ne parla il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini. Con l’uscita di Folorunsho, sempre più vicino alla Fiorentina, il Napoli ha necessità di un altro centrocampista. I nomi che si fanno in queste ore sono quelli di due giovani: Belahyane del Verona e Casadei del Chelsea. Pellegrini rimane un obiettivo. Scrive Mandarini:

“Molto vivo l’asse con la Fiorentina: sono in ballo la cessione di Folorunsho in prestito con diritto di riscatto compreso tra 8 e 9 milioni; nonché lo scambio di terzini di fascia sinistra Biraghi-Spinazzola. Sabato andrà in scena proprio Fiorentina-Napoli al Franchi: l’occasione per approfondire ogni aspetto. All’uscita di Folo, ovviamente, corrisponderà l’arrivo di un centrocampista: Pellegrini della Roma resta un obiettivo; Belahyane del Verona e Casadei del Chelsea una vecchia e una nuova idea. Entrambe utili per questioni di lista, oltre che per valori tecnici, avendo rispettivamente 20 e 21 anni”.

