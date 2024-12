Folorunsho in uscita dal Napoli, per sostituirlo si pensa a Casadei (CorSport)

Ma c’è Belahyane del Verona. Entrambi (20 e 21 anni) utili per questioni di lista, oltre che per valori tecnici. Pellegrini della Roma resta un obiettivo

Nel mercato del Napoli ritorna un nome gradito a molti a Castel Volturno. Ne parla il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini. Con l’uscita di Folorunsho, sempre più vicino alla Fiorentina, il Napoli ha necessità di un altro centrocampista. I nomi che si fanno in queste ore sono quelli di due giovani: Belahyane del Verona e Casadei del Chelsea. Pellegrini rimane un obiettivo.

Belahyane e Casadei utili per questioni di lista, oltre che per valori tecnici

Scrive Mandarini:

“Molto vivo l’asse con la Fiorentina: sono in ballo la cessione di Folorunsho in prestito con diritto di riscatto compreso tra 8 e 9 milioni; nonché lo scambio di terzini di fascia sinistra Biraghi-Spinazzola. Sabato andrà in scena proprio Fiorentina-Napoli al Franchi: l’occasione per approfondire ogni aspetto. All’uscita di Folo, ovviamente, corrisponderà l’arrivo di un centrocampista: Pellegrini della Roma resta un obiettivo; Belahyane del Verona e Casadei del Chelsea una vecchia e una nuova idea. Entrambe utili per questioni di lista, oltre che per valori tecnici, avendo rispettivamente 20 e 21 anni“.

Cesare Casadei, centrocampista del Chelsea, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Tuttosport tornando sul suo momento in Premier League.

Maresca?

«Quando ho visto in estate arrivare Maresca a Stamford Bridge ero emozionato. Ci conoscevamo già perché è stato il mio allenatore nei primi sei mesi della scorsa stagione al Leicester City».



E le tue ambizioni, i tuoi obiettivi?

«Diventare un calciatore importante per il Chelsea. Darò sempre il massimo, il meglio di me, lavorando duro negli allenamenti per continuare a migliorare e accumulare minutaggio».

Mercato: Napoli, Milan, pure la Juve?

«Dopo aver parlato con l’allenatore, ero sicuro al 100% che la decisione di restare sarebbe stata la migliore. Maresca mi ha detto cosa ne pensava e non ho avuto dubbi. Sono rimasto qui senza valutare possibili prestiti. Né al momento lo penso per il prossimo mercato invernale. Non potrei essere più orgoglioso di giocare per il Chelsea. Lo spirito di competizione è stato proprio uno dei motivi per cui ho deciso di non andar via».

