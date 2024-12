Il Napoli cerca il dodicesimo clean sheet stagionale contro il Venezia con Juan Jesus in difesa

L’ultimo clean sheet il 1° dicembre in casa del Torino, quasi un mese fa. L’unico dubbio di formazione è Politano

Il Corriere dello Sport scrive con Fabio Mandarini della volontà del Napoli di tornare al cleen sheet contro il Venezia. In altri termini contro il Venezia l’obiettivo è il bottino pieno senza subire gol. L’ultima volta che il Napoli ha tenuto la porta inviolata è stato il primo dicembre in casa del Torino. Per tornare a zero gol subiti nei 90 minuti, Conte manderà in campo dal primo la stessa squadra che ha giocato contro il Genoa. L’unico dubbio è Politano.

Scrive Mandarini sul Corriere dello Sport:

L’ultima volta che il Napoli è riuscito a lasciare la porta inviolata è stato il 1° dicembre in casa del Torino, quasi un mese fa. Poi nelle 4 partite successive, Caprile in Coppa Italia e Meret in campionato hanno preso gol: contro la Lazio nella doppia sfida a distanza di pochi giorni, a Udine (1-3) e in casa del Genoa (12). Dovesse non prendere gol domani al Maradona sarebbe il dodicesimo clean sheet stagionale, il decimo in 18 giornate di campionato. Il Napoli, tra l’altro, è rimasto imbattuto in tutte le ultime 8 gare di Serie A contro il Venezia (5 vittorie e 3 pareggi), tenendo la porta inviolata nei cinque precedenti più recenti.

E allora, per riuscirci anche stavolta, questa settimana Conte ha lavorato con la difesa che ha giocato al Ferraris: Meret, poi Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Olivera. Anche il resto dell’undici che scenderà in campo domani pomeriggio a Fuorigrotta sarà più o meno lo stesso. Anguissa, Lobotka e McTominay a centrocampo sono una sentenza. Per l’attacco, ci sono da valutare soltanto le condizioni di Politano.

