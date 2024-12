Neres e Kvara in campo insieme contro il Venezia, in stagione è accaduto tre volte e mai dall’inizio (CorSport)

I due hanno giocato insieme appena 37 minuti complessivi. Con Neres in campo dall’inizio, il Napoli ha segnato tre gol all’Udinese e due al Genoa

Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport scrive della possibilità del Napoli di schiarare il tridente pesante contro il Venezia domani alle 15. Complice l’influenza di Politano, in campo potrebbero scendere dal primo minuto Kvara e Neres. In stagione i due non avevano mai giocato titolari insieme.

Con Neres in campo il Napoli segna di più

Scrive Mandarini:

All’improvviso, Neres e Kvara in campo insieme. Cioè, contemporaneamente. Una cosa che in partita, una di quelle vere, è accaduta appena tre volte. Mai dall’inizio, sempre al tramonto di un secondo tempo e per soli 37 minuti complessivi. In campionato e non in Coppa Italia: nei finali delle sfide con il Bologna, il Parma e la Lazio.

Dopo l’influenza di Politano, “Conte li ha provati insieme: Neres a destra e Kvara a sinistra. Disegnando uno scenario stuzzicante e una grande novità mai varata dal primo minuto. Oggi, comunque, le sue condizioni (di Politano, ndr) saranno valutate in occasione della rifinitura in programma al centro sportivo di Castel Volturno, e poi Conte farà le sue scelte.

Con Neres in campo dall’inizio, il Napoli ha segnato tre gol all’Udinese e due al Genoa: era dalla trasferta di San Siro con il Milan che non realizzava più d’una rete; e anzi, a dirla bene, nelle ultime cinque partite aveva collezionato anche due sconfitte con Atalanta e Lazio. Insomma, l’impatto di David è stato davvero importante. Tale da aumentare notevolmente il tasso di pericolosità offensiva della squadra: una fonte di pericoli, un assist per Anguissa con il Genoa e un autogol procurato con l’Udinese. Due partite da migliore in campo o giù di lì. E l’ipotesi concreta di partire al posto di Kvara anche con il Venezia.

