È il profilo perfetto per sostituire Bove. Centrocampista di muscoli e personalità, con qualche gol. Prestito per sei mesi, poi si vedrà

Folorunsho ha il treno che lo aspetta: direzione Fiorentina (Gazzetta)

Tra Conte e Folorunsho il feeling non è scattatto. Ormai lo si può dire senza alcun timore di essere smentiti. Non sappiamo se non si siano mai piaciuti (è molto probabile), in ognio caso i vari tentativi di forzare la relazione sono miseramente naufragati. Conte già in estate aveva dato il suo ok alla partenza del centrocampista che Spalletti portò agli Europei: lo aveva inserito nell’operazione che avrebbe dovuto portarlo all’Atalanta. Non se ne fece più niente perché saltò Brescianini (al suo posto arrivò McTominay). Ha giocato pochissimo ed è un calciatore sacrificabile. La Gazzetta dello Sport scrive che può andare alla Fiorentina, è l’uomo individuato dalla squadra di Palladino per sostituire Bove.

Scrive la Gazzetta:

Viola su Folorunsho. E allora è possibile ipotizzare un bel viavai da Castel Volturno nelle prossime settimane. Del resto, anche per ovviare alla necessità di un nuovo difensore centrale, il Napoli prima deve assicurarsi una cessione per liberare il posto in lista Serie A. E allora occhio all’asse con la Fiorentina, con cui i contatti sono sempre più frequenti. Il club viola ha individuato in Michael Folorunsho il profilo perfetto per prendere il posto di Edoardo Bove. Centrocampista di muscoli e personalità, con qualche gol in cantiere e la giusta esperienza per essere da subito a disposizione di Raffaele Palladino. Potrebbe essere questa la prima operazione: prestito per sei mesi, poi si vedrà.

Napoli: Folorunsho conteso da Fiorentina e Lazio, Spinazzola in uscita (Pedullà)

Per Biraghi vedremo chi si materializzerà per primo tra il Napoli e le altre big, con Spinazzola comunque in uscita. Lo scambio tra terzini con il club di De Laurentiis può essere una soluzione, ma non siamo ancora nel vivo, esattamente come il club viola apprezza dallo scorso agosto Folorunsho, cercato a lungo dalla Lazio.

