Napoli: Folorunsho conteso da Fiorentina e Lazio, Spinazzola in uscita (Pedullà)

Biraghi vicino a prendere il posto dell’ex Roma, ma dipenderà anche da come si muoveranno le altre squadre interessate.

Il Napoli sta visionando dei possibili colpi di mercato per gennaio, soprattutto per quanto riguarda le alternative ai titolari. E in particolar modo si parla di difesa e centrocampo, con alcuni nomi che potrebbero essere presto in uscita dato che non hanno convinto il tecnico Antonio Conte.

Napoli, Folorunsho conteso da Fiorentina e Lazio; Spinazzola in uscita

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà:

Per Biraghi vedremo chi si materializzerà per primo tra il Napoli e le altre big, con Spinazzola comunque in uscita. Lo scambio tra terzini con il club di De Laurentiis può essere una soluzione, ma non siamo ancora nel vivo, esattamente come il club viola apprezza dallo scorso agosto Folorunsho, cercato a lungo dalla Lazio.

Spinazzola bocciato, scrive la Gazzetta dello Sport:

“Quattro mesi dopo, Leonardo Spinazzola è stato praticamente congelato, sta nella terra dimezzo, gioca poco (264’ e solo 29’ nelle ultime sette gare), non garantisce ciò che Conte il Napoli prevedevano potesse fornire e dunque costringe a riflessioni prolungate”, riflessioni che portano a Cristiano Biraghi, esterno della Fiorentina in rotta totale con Palladino.

“C’è un fluidificante vecchio-nuovo stampo che può suscitare interesse in Giovanni Manna, perché l’esclusione (tecnica) di Cristiano Biraghi da Fiorentina-Lask ha aperto un fronte insospettabile: se Spinazzola trovasse squadra se ne potrebbe anche parlare e il Napoli, che ha pure Mario Rui fuori lista (con un ingaggio da due milioni euro) continuerebbe a girellare sulla propria fascia sinistra, in attesa di energia alternativa rassicurante”.

