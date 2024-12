Dybala ha rifiutato il Galatasaray, ma cerca di mettere pressione alla Roma (Romanista)

L’attaccante ha provato a sedersi col club per trattare un nuovo contratto, senza clausole e con ingaggio spalmato, ma non ha avuto risposta

Il Romanista si sbilancia oggi sulle indiscrezioni circa il passaggio di Dybala al Galatasaray a gennaio.

“Basta una foto proveniente dalla Turchia per riempire di nuovo pagine online e righe sui giornali sul futuro del mancino di Laguna Larga”. La foto in questione ritrae l’intermediario Gardi insieme all’agente di Dybala, Carlos Novel proprio ad Istanbul. “Tutti moti giustificati dal reale interesse da parte del Galatasaray per il calciatore romanista, ma quantomeno frettolosi per una trattativa che non è neanche iniziata o, per meglio dire, che è morta sul nascere”.

L’interesse del club turno per Dybala infatti, nasce, secondo il Romanista un mese fa, quando Icardi si è infortunato per la rottura del crociato, stagione finita. Paulo era il sostituto ideale, così sono partiti i contatti, ma Novel è stato chiaro: “grazie, ma non siamo interessati, a gennaio Paulo con si muove”.

Il succo dunque è che Dybala ha rifiutato sia l’Arabia che la Turchia e questo è un dato, secondo il quotidiano, resta invece la volontà della Roma che pensava che la separazione “potesse essere, a determinate condizioni, la scelta giusta, soprattuto in vista del rinnovo automatico previsto dal contratto della Joya – e distante oramai soltanto poche presenza da titolare. Un prolungamento che chi tiene i conti della Roma vorrebbe scongiurare e questo lo sa bene anche l’entourage di Paulo”.

L’attaccante ha provato a sedersi col club per trattare un nuovo contratto, senza clausole e con ingaggio spalmato, ma non ha avuto risposta

In quest’ottica vanno lette dunque le parole di Ranieri: “fa comodo da una parte manifestare l’interesse – concerto, ma già respinto – del Galatasaray e dall’altra – la Roma – ribadire coem fatto ieri da Ranieri che chi non è contento può lasciare Trigoria in qualsiasi momento, non esistono giocatori indispensabili”

