Il Galatasaray tenta Dybala, Ranieri: «Se ha altre priorità e si trova una soluzione, è giusto accontentarlo»

Il vice presidente del Galatasaray: «So che ci sono contatti con Dybala». Domani la Roma affronta la Sampdoria in Coppa Italia, l’argentino partirà dalla panchina

I Friedkin, proprietari della Roma, sono pronti ad una rivoluzione (un’altra) dopo la sconfitta contro il Como per 2-0. La proprietà è pronta a dare il ben servito ai senatori della squadra. Tra questi potrebbe anche esserci Paulo Dybala. La notizie è rimbalzata anche in Turchia dove il Galatasaray ha drizzato le orecchie e si è messo in contatto con l’agente dell’argentino.

Claudio Ranieri, allenatore della Roma, alla vigilia del match di Coppa Italia contro la Sampdoria ha parlato ai microfoni di Sportmediaset:

«Dybala al Galatasaray? Io non lo so, sono felice di averlo ma se il ragazzo ha altre priorità e si trova una soluzione vicendevole è giusto accontentarlo. Voglio giocatori che siano felici di stare nella Roma. Faremo un mercato scegliendo nomi che migliorino la Roma, non prenderemo giocatori tanto per prendere».

Di certo non sono parole che inducono a pensare ad una permanenza di Paulo che contro la Sampdoria partirà probabilmente dalla panchina. Anche perché il vice presidente del club turco non ha smentito le voci di mercato.

Il Galatasary: «So che ci sono contatti con Dybala»

Il vice presidente del Galatasaray non ha smentito l’interesse del club per Dybala. Secondo quanto riporta TVSport Metin Ozturk ha detto:

«Come sempre accade ci sono giocatori che lasceranno la squadra e altri che arriveranno durante la finestra di mercato di riparazione. Io non sto supervisionando questa trattativa, l’uomo al comando è Okan Hodja, ma so che ci sono contatti. È normale. Posso dire che ogni scelta verrà presa seguendo le linee direttive di Okan Buruk e della squadra degli scout. Di sicuro tutti i calciatori vogliono giocare in una squadra con grandi obiettivi come il Galatasaray».

