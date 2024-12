Danilo e la Juve non sono mai stati così lontani come oggi, di fatto sono “separati in casa” (Gazzetta)

Gli aggiornamenti sulle trattative di mercato del Napoli. Anche Pellegrini sembra fuori dal progetto tecnico della Roma. Sarà Raspadori l’uomo chiave del mercato

La Gazzetta dello Sport scrive delle trattative di mercato che impegnano il Napoli. Conte e Manna hanno scelto l’uomo per la difesa. È Danilo, capitano della Juve. Si guarda anche al centrocampo e il prescelto sempre Pellegrini, capitano della Roma.

Danilo e Pellegrini due occasioni per il Napoli: entrambi vivono situazioni complicate

La Gazzetta dello Sport con Vincenzo D’Angelo scrive:

“Danilo Luiz Da Silva, meglio noto come Danilo, resta il difensore prescelto da Conte e Manna per rinforzare la retroguardia, per dare al reparto un titolare aggiunto che possa garantire solidità anche in assenza degli intoccabili Rrahmani e Buongiorno. E poi occhio a Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma e figlio di Roma. Un dieci vecchia maniera, centrocampista capace di illuminare dalla trequarti in su, ma pure di garantire equilibrio e fisicità in mediana. Una mezzala alla Hamsik o alla Zielinski, per intenderci. Uno che può far male da fuori area. Ma pure su calcio piazzato“.

Due giocatori di esperienza diversi eppure parecchio simili.

“Danilo ha perso il posto da titolare già in estate: il feeling con Motta non è mai sbocciato e la situazione contrattuale non ha favorito ad avvicinare le parti. Contratto in scadenza a giugno, nessuna possibilità di andare avanti insieme. Di fatto, separati in casa. Ma nessuno ha ancora fatto un passo vero per l’addio. Pellegrini a Roma sta vivendo il momento più complicato della sua carriera. L’ambiente è diventato ostile, specie perché una parte dei tifosi ritiene il capitano responsabile degli addii di Mourinho prima e De Rossi poi. Lorenzo adesso sembra fuori anche dal progetto tecnico“.

Per D’Angelo “dopo Natale si capirà di più, ma Danilo e la Juve non sono mai stati così lontani come oggi“.

Decisivo può essere Raspadori:

“Alla Juve, tra l’altro, piace molto Raspadori, che potrebbe anche trattare inserendo nell’operazione Fagioli. Raspa è l’uomo chiave del mercato del Napoli. Sta giocando poco, ma gli estimatori non mancano e tra questi c’è ovviamente la Roma“. Da qui l’idea di uno scambio Pellegrini-Raspadori.

